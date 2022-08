Rosyjska ruletka na rynku budowlanym. Generalni wykonawcy w trudnym położeniu

Generalni wykonawcy obserwują pewnego rodzaju załamanie na rynku budowlanym. Najpierw pandemia, teraz wojna powodują, że znaleźli się w bardzo trudnym położeniu. - Mamy obecnie sytuację, przypominającą tzw. rosyjską ruletkę. Do końca nie wiemy, jakiego rodzaju problemy spadną na nas na kolejnych etapach inwestycji... - mówi WNP.PL Ewa Mizerska, dyrektor ds. rozwoju w Aldesa Construcciones Polska.

Mimo zakłóceń wywołanych skutkami pandemii, mimo wojny, która wybuchła za naszą wschodnią granicą, wielkie projekty infrastrukturalne są konsekwentnie prowadzone.

Przykładem mogą być kolejne etapy programu rozbudowy baz paliwowych, realizowane przez PERN. Firma, zajmująca się logistyką naftową, właśnie oddała nowe zbiorniki i buduje kolejne.

O tym, jak w dobie wojny realizuje się tego typu projekty, WNP.PL rozmawia z Ewą Mizerską, dyrektor ds. rozwoju w Aldesa Construcciones Polska. Firma buduje właśnie dla PERN nowe zbiorniki paliwowe.

Aldesa zbudowała dwa zbiorniki paliwa dla PERN w bazie w Dębogórzu, oddane do użytku w 2021 r. Teraz realizuje budowę kolejnych takich obiektów. Po drodze wiele się wydarzyło: pandemia, wybuch wojny w Ukrainie... Jak te zawirowania wpływają na realizację tak specyficznych projektów, jak budowa zbiorników paliw?

- Zauważamy, że zawirowania wywołane najpierw skutkami pandemii, później wojną w Ukrainie, zaczynają się stopniowo stabilizować. Oczywiście dla generalnych wykonawców to bardzo trudny czas. Łańcuchy dostaw są zaburzone, nie jesteśmy w stanie przewidzieć poziomu cen. Mamy obecnie sytuację, przypominającą tzw. rosyjską ruletkę. Do końca nie wiemy, jakiego rodzaju problemy spadną na nas na kolejnych etapach inwestycji.

Doświadczenie pozwala nam robić pewne założenia, przewidywać konsekwencje niektórych wydarzeń, ale wystarczy taka sytuacja, jak wojna w Ukrainie, której nikt nie był w stanie przewidzieć. To zaskoczyło nie tylko nas, Aldesę, ale i pozostałych wykonawców.

Obecnie widzimy pewnego rodzaju załamanie na rynku budowlanym, bo praktycznie wszystkie kontrakty zawierano przed rozpoczęciem wojny, a teraz mamy już do czynienia z zupełnie innymi cenami.

Nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z takimi zawirowaniami. Próbujemy na nie znaleźć rozwiązania, ale nie jest to łatwe.

Mówi pani o cenach... Wybuch wojny spowodował ich gwałtowny wzrost cen niemalże wszystkich surowców. Wykonawcy w praktycznie każdej branży apelują o rewaloryzację kontraktów. Jaki jest odzew ze strony zamawiających?

- W przypadku projektów już realizowanych niektórzy zamawiający są otwarci na tego typu rozmowy - widzą, z jaką sytuacją się zderzamy i próbują nas wesprzeć.

Jeśli chodzi o nowe kontrakty, to muszę przyznać, że zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców kwestie ich zawierania w warunkach kontraktowych waloryzacji stają się czymś zupełnie normalnym.

Rosnące koszty materiałów to jedno, a co z ich dostępnością?

- Zauważamy, że sytuacja zaczyna się powoli stabilizować, choć trudno robić jakiekolwiek prognozy. Ciężko obecnie o ten spokój, który mieliśmy jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie. Wtedy mogliśmy przewidzieć pewne trendy na rynku i się do nich przygotować. Teraz nie mamy żadnej pewności dostaw.

Zamówione materiały z potwierdzoną dostawą mogą po prostu do nas nie dotrzeć z powodu problemów poddostawcy z realizacją zamówienia. Zdarzają się teraz takie sytuacje...

Jak w takim razie, w tak niepewnych czasach, przygotowujecie się na takie sytuacje?

- Przede wszystkim staramy się dywersyfikować dostawców tak, by w sytuacji, gdy jeden z nich ma problemy z dotrzymaniem terminów, inny mógł go przynajmniej częściowo zastąpić. Wszystko po to, by proces produkcyjny nie został zaburzony i można było zachować harmonogram realizacji robót.

Nie zawsze jednak udaje się to zrobić. Z trudną sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku dostaw stali. Na szczęście i w tej dziedzinie wszystko zaczyna się stabilizować. Prognozujemy, że ten trend powinien się utrzymać, oczywiście w obszarze dostępności materiałów, bo jeśli chodzi o ich ceny, to sytuacja jest wciąż mocno niepewna.

Jako generalni wykonawcy realizujący projekty infrastrukturalne, znajdujemy się w naprawdę bardzo trudnym położeniu. Wymaga to ogromnego nakładu pracy ze strony naszych zespołów. Czujemy presję, bo choć klienci nas wspierają, to termin realizacji musi zostać dotrzymany. To obecnie duże wyzwanie.

Dostępność i ceny materiałów… Z jakimi jeszcze problemami muszą borykać się obecnie wykonawcy inwestycji infrastrukturalnych?

- Wśród problemów, z którymi się zderzamy, należy przede wszystkim wymienić dostępność podwykonawców. Musieliśmy włożyć wiele wysiłku w to, żeby pozyskać tych dobrych i sprawdzonych.

Staramy się rozszerzać bazę firm, z którymi współpracujemy, dzięki czemu mamy możliwość rotowania. W momencie, w którym widzimy, że jeden wykonawca nie jest w stanie zrealizować w terminie prac (bo m.in. część zasobów ludzkich pozyskiwał spoza Polski, np. z Ukrainy), staramy się tak reagować, by zachować ciągłość produkcji. W tym procentuje nasze doświadczenie.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl