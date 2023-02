Rosyjski rynek cementu czeka załamanie

Nawet o 20 proc. może spaść zużycie cementu w Rosji według prognoz miejscowej branży budowlanej.

Na koniec 2022 roku produkcja cementu w Rosji wzrosła o 1,5 proc., do 60,8 mln ton, konsumpcja o 1,6 proc., do 61,7 mln ton. Bazowa prognoza zużycia w 2023 roku to 55 mln ton. Jednak jest ona mało prawdopodobna, bo widać bardzo znaczące spowolnienie inwestycji.

W styczniu, według wstępnych szacunków firmy Cemros (dawna grupa Eurocement), produkcja i zużycie cementu w Rosji wyniosły 3,3 mln ton. Oznacza to spadek rok do roku o około 33 proc.

Co ciekawe administracja zapowiedziała spore inwestycje mające zapewnić rynek pracy i zbytu dla firm budowlanych.

Jednak potężnym hamulcem mogą być nałożone na Rosję sankcje, po tym jak ta zaatakowała Ukrainę. Doprowadziły one do spadku zagranicznych inwestycji, a wiele już rozpoczętych zostało zatrzymanych.

Coraz więcej rosyjskich firm chciałoby eksportować swoje wyroby, problemem może być brak sieci dystrybucyjnej i kłopoty ze znalezieniem wolnych mocy przeładunkowych w rosyjskich portach.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl