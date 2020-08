Rozbudowa infrastruktury kolejowej do portów w Gdańsku i Gdyni przebiega zgodnie z planem

Rozbudowa infrastruktury kolejowej do portów w Gdańsku i Gdyni postępuje zgodnie z harmonogramem. Inwestycja o wartości ponad 2,6 mld zł ma być gotowa do końca 2021 r. - poinformowano w piątek w Gdańsku na konferencji prasowej PKP Polskie Linie Kolejowe.

To największa inwestycja PKP PLK realizowana obecnie w województwie pomorskim i jedna z największych w ramach Krajowego Programu Kolejowego.

"Inwestycję rozpoczęliśmy rok temu. Jest bardzo duże zaawansowanie robót. Całość zadania w Gdańsku i Gdyni kończymy w końcu przyszłego roku" - oświadczył dyrektor Regionu Północnego PKP PLK Andrzej Osipów.

Projekt PKP PLK "Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk" zakłada m.in. przebudowę ponad 70 km torów, 13 przejazdów kolejowo-drogowych i przejść dla pieszych oraz wymianę 221 rozjazdów. Przebudowane będą obiekty inżynieryjne: 3 mosty, 2 wiadukty oraz 18 przepustów. Nad torami stacji Gdańsk-Kanał Kaszubski, w ciągu ul. Ku Ujściu, wybudowany zostanie nowy wiadukt z drogami dojazdowymi.

W ramach inwestycji "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni" dojdzie do przebudowy 115 km torów oraz elektryfikacji dojazdów do bram portu. Przebudowa obejmie także 13 km dróg, most kolejowy oraz 2 przejazdy kolejowo-drogowe. Komunikację ułatwi m.in. budowa dwóch wiaduktów kolejowych.

Na stacji Gdańsk Zaspa Towarowa stoją już słupy i bramki, czyli elementy konstrukcji, na których w przyszłym tygodniu będzie rozwieszana sieć trakcyjna. Na stacji oraz na szlakach Gdańsk Główny - Gdańsk Zaspa Towarowa oraz Gdańsk Zaspa Towarowa - Gdańsk Wiślany, w miejscu 30 km starych torów oraz 76 starych rozjazdów przygotowano teren pod nowy układ torowy. Układane są nowe tory. Zamontowano blisko 8 km nowej linii oraz 32 rozjazdy. Kończą się prace w nowej nastawni.

Na stacji Gdańsk Port Północny po usunięciu 15 km starych torów i 20 rozjazdów wzmocniono grunt oraz odwodniono teren. Gotowy jest nasyp, na którym ułożono około 7 km toru i 20 nowych rozjazdów. Postępuje elektryfikacja linii. Na nowych konstrukcjach wieszana jest sieć trakcyjna. Układana jest instalacja teletechniczna i elektroenergetyczna. Instalowany jest nowy system sterowania ruchem kolejowym. Na półmetku znajdują się prace przy modernizacji toru na Westerplatte oraz toru na stacji Gdańsk Kanał Kaszubski.

Na stacji Gdynia Port wykonawca zgromadził 167 tys. podkładów oraz około 170 km szyn. Zdemontował już ponad 65 km starych torów oraz blisko 170 rozjazdów. Przygotowywane jest odwodnienie torów, sieć wodociągowa i kanalizacja. Gotowe są cztery podziemne zbiorniki retencyjne. Budowane są dwie nastawnie oraz lokalne centrum sterowania, które będą wyposażone w nowe systemy i urządzenia.

Inwestycje PKP PLK w Gdańsku i Gdyni znacznie poprawią warunki przewozu towarów koleją do portów. Pojadą dłuższe, nawet 740-metrowe pociągi o obciążeniu 221 kN na oś. Przepustowość torów dojazdowych do obu portów zwiększy się o ok. 50 proc.

Łączna wartość inwestycji wynosi ponad 2,6 mld zł netto, z czego prawie 40 proc. stanowi dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, w ramach instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) "Łącząc Europę".