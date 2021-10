Rozbudowa południowej obwodnicy Krakowa w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych

Rozbudowa o dodatkowy, trzeci pas odcinka południowej obwodnicy Krakowa w ciągu autostrady A4 od węzła Balice do ul. Kąpielowej będzie zrealizowana do 2030 r. w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych – zapewnił w Sejmie wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W piątek w Sejmie posłowie PiS Waldemar Andzel i Barbara Bartuś pytali przedstawiciela MI o zaplanowany zakres prac i harmonogram tej inwestycji. "Wszyscy, którzy się tamtędy poruszają bardzo tego wyczekują, także Kraków, dla którego autostrada stanowi obwodnicę" - wskazywała poseł Bartuś.

Minister Weber zapowiedział, że realizacja zadania dotyczącego autostradowej obwodnicy Krakowa nastąpi w trakcie trwania rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, który jest określony do 2030 roku. Będzie ona wykonywana w ramach poszerzenia o trzeci pas odcinka autostrady A4 do Wrocławia do Tarnowa o długości ponad 450 km. Zarezerwowano na ten cel ponad 35 mld zł.

"Chcemy aby ta inwestycja była ukończona jak najszybciej, zdajemy sobie sprawę z potrzeby rozbudowy autostrady A4 i z ogromną konsekwencją i determinacją będziemy to zadaniem realizować" - zapowiedział przedstawiciel resortu infrastruktury.

Jak przypomniał, w ostatnich dniach minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał w piątek tzw. program inwestycji dla rozbudowy o dodatkowy, trzeci pas odcinka południowej obwodnicy Krakowa w ciągu autostrady A4 od węzła Balice do ul. Kąpielowej. Dokument gwarantuje przyznanie środków na inwestycję.

Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), najstarszy krakowski fragment autostrady A4 na odcinku węzeł Balice - ulica Kąpielowa o długości 17 km (budowany w latach 1986-1995) jest równocześnie najbardziej obciążonym ruchem odcinkiem tej trasy w woj. małopolskim. Według przeprowadzonego w 2015 r. Generalnego Pomiaru Ruchu średnioroczny ruch dobowy wynosił tam ponad 64 tys. pojazdów/dobę.

Weber zaznaczył, że oczekiwany jest dalszy wzrost ruchu na autostradowej obwodnicy Krakowa na tym odcinku do nawet 90 tys. pojazdów na dobę w 20240 r.

Jak zapowiedział, planowana inwestycja obejmuje poszerzenie obydwu jezdni autostrady A4 do trzech pasów, a także rozbudowę węzłów autostradowych Kraków Balice i Kraków Skawina. Ze względu na brak rezerwy pod dobudowę trzeciego pasa dla istniejących obiektów inżynierskich, zaplanowano budowę nowych obiektów wraz z rozbiórką już istniejących.

W sumie w ramach inwestycji planowane jest przebudowa 29 obiektów inżynieryjnych, w tym siedmiu mostów i 22 wiaduktów, rozbudowa dwóch węzłów i przebudowa trzech węzłów (m.in. pasy wyłączenia i włączenia, łącznice), wykonanie urządzeń ochrony środowiska, a także budowa dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych kat. II (między węzłami Kraków Południe a Kraków Skawina).

Zgodnie z planami do 2024 roku trwać będą prace przygotowawcze, które zakończą się uzyskaniem tzw.. decyzji środowiskowej. Po jej uzyskaniu - wyjaśnił przedstawiciel MI - zapadnie decyzja, w jakim trybie będzie prowadzony przetarg na wykonawcę: czy od razu w formule "zaprojektuj i buduj" czy najpierw na projekt, a dopiero następnie wykonawcę inwestycji. Uzyskanie decyzji zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (zrid) jest planowane na przełomie 2026/2027 r.

