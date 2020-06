Rozbudowa terminalu LNG rusza pełną parą. Porr zdobył komplet kontraktów

W środę (24 czerwca) zostaną podpisane kolejne dwie umowy, dotyczące rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu, m.in. na budowę trzeciego zbiornika oraz nowego nabrzeża. W ten sposób zakończy się kontraktacja najważniejszych robót związanych z tą inwestycją. Z informacji portalu WNP.PL wynika, że komplet prac wykona konsorcjum spółek Porr oraz TGE Gas Engineering, które w lutym tego roku pozyskało już zlecenie na zwiększenie zdolności regazyfikacyjnych gazoportu.

Część morska

Terminal do rozbudowy

Kolejną stanowi trzeci zbiornik LNG, zwiększający elastyczność pracy instalacji terminalu oraz zapewniający optymalną zdolność procesową składowania surowca. Ostatnia składowa to instalacja przeładunkowa LNG na kolej. Rozszerzy ona zakres świadczonych usług o możliwość załadunku kontenerów i cystern kolejowych oraz umożliwi dotarcie do nowych potencjalnych klientów.Jak ustalił portal WNP.PL, w obu przypadkach wykonawcą prac w formule "projektuj i buduj" ma być konsorcjum spółek Porr oraz TGE Gas Engineering. Jednak w tym przypadku główna umowa ma obejmować zbiornik, natomiast instalacja przeładunkowa LNG na kolej ma stanowić opcję, z której może skorzystać inwestor.Na początku stycznia 2019 r. Polskie LNG ogłosiło przetarg na część morską przedsięwzięcia w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Nowe nabrzeże będzie realizowane wspólnie z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.Według informacji WNP.PL wśród podmiotów, które przeszły prekwalifikacje na zadanie, znajdowały się:1. Konsorcjum: Porr, TGE Gas Engineering2. Konsorcjum: Acciona Industrial, Mostostal Warszawa3. J&P-Avax4. Konsorcjum: Warbud, Vinci Construction Grands Projets, Entrepose Contracting5. Konsorcjum: Rover Infrastruktura, Rover Maritime, Cobra Instalaciones y ServiciosO udział w tym postępowaniu ubiegało się jeszcze konsorcjum konsorcjum spółek N.V. Besix, NDI SA, NDI sp. z o.o. To przedsięwzięcie finalnie również zrealizuje konsorcjum spółek Porr oraz TGE Gas Engineering.Nowe nabrzeże zapewni dodatkowe funkcjonalności terminalowi: umożliwi załadunek i rozładunek zbiornikowców, przeładunek LNG oraz załadunek jednostek bunkrujących LNG i możliwość bunkrowania.- Są to bardzo ważne usługi, wpisujące się w rozwój infrastruktury tzw. „Małego LNG”. Dzięki nim Terminal LNG w Świnoujściu odpowie na rosnące zapotrzebowanie rynku a także stanowi odpowiedź na szereg europejskich regulacji w szczególności przepisów klimatycznych i środowiskowych, które wymuszają transformację w kierunku paliw niskoemisyjnych - podkreślano.Już pod koniec stycznia 2019 r. Polskie LNG informowało, że uzyskało komplet decyzji środowiskowych oraz lokalizacyjnych dotyczących wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu Rozbudowy Terminalu LNG.Dokumenty środowiskowe mają status ostateczny, a wydane przez wojewodę zachodniopomorskiego decyzje rygor natychmiastowej wykonalności (co wynika wprost z zapisów tzw. specustawy terminalowej).- Zwiększenie mocy regazyfikacyjnych oraz uruchomienie dodatkowych funkcjonalności i usług jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Popyt na gaz ziemny w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w obszarze Morza Bałtyckiego rośnie. Polski Terminal stanie się więc kluczową inwestycją budującą rynek LNG nie tylko w naszym kraju, ale i w regionie - informowało Polskie LNG.W kwietniu 2019 r. podpisano też w Świnoujściu umowę w sprawie dofinansowania ze środków unijnych rozbudowy terminala LNG.Właściciel i operator instalacji, czyli Polskie LNG, może ubiegać się o zwrot nakładów do maksymalnej kwoty 553 mln zł (128 mln euro) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego jednym z priorytetów jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego. Wedle rządowych deklaracji dofinansowanie z funduszy UE pokryje około 2/3 planowanych kosztów całej inwestycji.Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia 2019 r. prezydent Andrzej Duda podpisał też specustawę o terminalu LNG w Świnoujściu. Nowela przewiduje uproszczenie i przyspieszenie procedur administracyjnych przy budowie największych gazociągów sieci dystrybucyjnej gazu.Specustawa zakłada uproszczenie i w efekcie przyspieszenie procedur administracyjnych przy wymienionych w niej inwestycjach. Nowym regulacjom będą podlegać m.in. gazociągi dystrybucyjne wysokiego ciśnienia o łącznej długości 577 km.Ustawa wymienia dziewięć takich projektów, których budowę planuje największy dystrybutor gazu - Polska Spółka Gazownictwa. Są to gazociągi: Konopki-Ełk-Mrągowo, Bytów-Chojnice, Dworzysko-Chojnice, Kolnik-Elbląg, Tulce-Nekla, Witkowo-Września, Łyszkowice-Koluszki-Brzeziny-Łódź, Kalisz-Sieradz-Meszcze oraz połączenie sieci dystrybucyjnej z przesyłową w Zambrowie, wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi. Dodatkowo, pod specustawę podlegają budowy przyłączy gazowych do Ciepłowni Kawęczyn i Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.Usprawnienie "procesu budowy kluczowej infrastruktury dystrybucyjnej oraz przyłączy do wytwórców energii elektrycznej" ma pozwolić na "bezpieczną realizację dostaw paliwa gazowego pochodzącego z terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu do jak najszerszej grupy odbiorców końcowych, w tym gospodarstw domowych".Specustawą objęta jest też budowa przyłączy lub połączeń z siecią przesyłową gazu przez wytwórców energii elektrycznej lub ciepła w gazowej jednostce wytwórczej lub jednostce kogeneracji.