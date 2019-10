Symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęto budowę pierwszego podkarpackiego odcinka trasy Via Carpatia między Sokołowem Młp. a granicą województw lubelskiego i podkarpackiego. Planowane zakończenie robót na odc. S19 Zdziary-Rudnik nad Sanem (dł. ok. 9 km) to październik 2021 roku.





Obwodnica Kraśnika, długość ok. 10 km, wartość umowy na realizację ok. 319,5 mln zł,

Kraśnik - Janów Lubelski, długość ok. 18 km, wartość umowy na realizację ok. 390 mln zł,

Obwodnica Janowa Lubelskiego, długość ok. 7 km, wartość umowy na realizację ok. 148,5 mln zł,

Janów Lubelski - Lasy Janowskie, długość ok. 8 km, wartość umowy na realizację ok. 183,6 mln zł,

Zdziary - Rudnik nad Sanem, długość ok. 9 km, wartość umowy na realizację ok. 286,9 mln zł.

Niedrzwica Duża - Kraśnik Północ, długość ok. 20 km, wartość umowy na realizację ok. 498 mln zł.

Z kolei wojewoda podkarpacki prowadzi procedurę dla odcinków:

Lasy Janowskie - Zdziary, długość ok. 9,3 km, wartość umowy na realizację ok. 236,3 mln zł,

Rudnik nad Sanem - Nisko Południe, długość ok. 6 km, wartość umowy na realizację ok. 196,3 mln zł,

Podgórze - Kamień, długość ok. 10,5 km, wartość umowy na realizację ok. 333,5 mln zł,

Nisko Południe - Podgórze, długość ok. 11,5 km, wartość umowy na realizację ok. 272,5 mln zł.

Decyzje ZRID wydano już dla odcinków: Lublin Węglin - Niedrzwica Duża, długość ok. 12 km, wartość umowy na realizację ok. 312,2 mln zł,Wojewoda lubelski prowadzi procedurę dla odcinka:W przygotowaniu jest dokumentacja do złożenia wniosków o ZRID dla odcinka: Kamień - Sokołów Małopolski Północ, długość ok. 7,9 km, wartość umowy na realizację ok. 286,4 mln zł.Budowa S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim będzie realizowana z wykorzystaniem funduszy unijnych. 19 września br. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie dla dziewięciu z dwunastu odcinków realizacyjnych: od węzła Lublin Węglin do węzła Lasy Janowskie oraz od węzła Nisko Południe do węzła Sokołów Małopolski.Łączna wartość tych projektów to ok. 3,6 mld zł, a dofinansowanie wyniesie ok. 1,8 mld zł. Na pozostałe trzy odcinki, od węzła Lasy Janowskie do węzła Nisko Południe złożyliśmy do Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosek o dofinansowanie.W Polsce szlak Via Carpatia będzie miał długość ponad 700 km i przebiegał będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo dł. ok. 169 km.Zobacz także: Wykonawca może wkraczać na budowę odcinka Via Carpatia