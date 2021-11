Rozpoczyna się budowa nowego wiaduktu w Bochni

We wtorek, 2 listopada rozpoczęły się prace związane z budową wiaduktu w Bochni w ciągu drogi krajowej nr 94. Zastąpi on obecnie użytkowany, wyeksploatowany już wiadukt. Nowy obiekt będzie gotowy w połowie 2023 r.; w związku z jego budową wystąpią utrudnienia w ruchu.

Jak poinformowała rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Iwona Mikrut, we wtorek drogowcy przystąpili do prac przygotowawczych polegających m.in. na częściowej rozbiórce wyspy kanalizującej pasy ruchu w ciągu dk94. Wprowadzono tam ograniczenie prędkości do 60km/h.

Od piątku rozpocznie się budowa obiektu tymczasowego nad ul. K. Brodzińskiego w Bochni. Przejmie on ruch na czas rozbiórki istniejącego wiaduktu i wznoszenia nowego. Te prace przewidywane są do 6 grudnia br. W tym czasie będzie obowiązywało ograniczenie prędkości na dk94 do 60km/h, a na ul. K. Brodzińskiego czyli dojeździe od centrum Bochni do Łapczycy (włączenie do dk94) do 40 km/h. Wjazd pod wiadukt zostanie zamknięty i pojazdy do centrum miasta będą kierowane objazdem.

Według drogowców budowa nowego wiaduktu jest konieczna, ponieważ stary, jednoprzęsłowy obiekt, pochodzący z 1984 r., jest w złym stanie technicznym. Koszt inwestycji to blisko 3,6 mln zł.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl