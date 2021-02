Rozpoczyna się remont Kanału Szymońskiego na Mazurach

Rozpoczynający się remont Kanału Szymońskiego na Mazurach, poprawi jego drożność i żeglowność. Modernizacja mazurskiego kanału ma kosztować ponad 32 mln zł,

w czwartek Robert Chciuk - wiceprezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Wojciech Ferenc - właściciel firmy Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych podpisali umowę na remont Kanału Szymońskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

Niespełna 2,5 kilometrowy Kanał Szymoński łączy Jezioro Szymon z Jeziorem Szymoneckim stanowiącym zatokę Jeziora Jagodne. Jest najdłuższym kanałem na szlaku od Mikołajek do Giżycka. Zostanie przebudowany i umocniony na całej swojej długości. Celem inwestycji jest rozbiórka istniejącego i wykonanie nowego ubezpieczenia obydwu brzegów kanału, odtworzenie istniejących ubezpieczeń wejść do kanału od strony jeziora Szymon i jeziora Szymoneckiego oraz poprawienie drożności kanału dla lepszego wykorzystania do celów żeglugowych. Koszt remontu Kanału Szymońskiego to 32 mln 155 tys zł. Prace potrwają do kwietnia 2023r. W sezonie żeglugowym kanał będzie otwarty dla ruchu.

Zadanie jest realizowane jako część projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Dotyczy on przebudowy infrastruktury na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich. Chodzi o budowę śluzy Guzianka II, remont śluzy Guzianka I oraz modernizację 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka.

Prace remontowe na Kanałach Grunwaldzkim, Tałckim i Mioduńskim są już na etapie zaawansowanym. Na wszystkich kanałach trwa rozbiórka starego ubezpieczenia i pogrążanie nowych grodzic. Na Kanale Grunwaldzkim, trwają także prace związane z wykonywaniem oczepu żelbetowego (przygotowywanie szalunku wraz ze zbrojeniem). Koszt remontu trzech kanałów to 65,4 mln zł.

Ogłoszenie postępowania przetargowego na ostatni, piąty Kanał - Łuczański, planowane jest na sierpień 2021 r. Inwestycje są niezbędne, ponieważ stan infrastruktury jest zły.

Roboty budowlane na Kanale Grunwaldzkim zakończą się w 2021 roku, na Kanałach Mioduńskim i Tałckim - w 2022 roku, natomiast Szymońskim i Giżyckim w 2023 r. Wartość całkowita inwestycji to blisko 165 milionów złotych. Zadanie realizowane jest przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.