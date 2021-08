Ruch na drogach już większy niż przed covidem. Wiemy, gdzie są utrudnienia

W minionym tygodniu GDDKiA odnotowała większy ruch na wybranych odcinkach dróg w porównaniu nie tylko z „covidowym” 2020 r., ale także z 2019 r. Sprzyjają mu m.in. oddane w tym czasie do użytku nowe odcinki tych dróg, utrudniają go natomiast trwające prace - szczególnie w podróży nad morze i w góry.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Gdzie utrudnienia?

„Ciężkie” utrudnienia w ruchu

Są to odcinki o różnym znaczeniu, przeważnie ważne dla ruchu międzyregionalnego lub lokalnego. Raczej nie w ciągu dróg prowadzących nad morze, w góry lub na Mazury. Ale nie wyłącznie.Na przykład od 19 lipca trwają roboty na obwodnicy Kacka (fragment drogi ekspresowej S6) na północno-wschodnim węźle Gdynia. Zarazem wykonawca (Polaqua) wyłączył przejazd tylko w nocy 20 lipca. Uciążliwe dla kierowców jadących do Świnoujścia mogą być prace przy budowie odcinka S3 Dargobadz - Troszyn, podobnie jak dla jadących do Szczyrku, z powodu trwających od kilku dni robót na odcinku S1 Przybędza - Węgierska Górka.- W istocie zmotoryzowani częściej stoją w korkach na bramkach pobierania opłat autostradowych niż na modernizowanych drogach krajowych - mówi Szymon Piechowiak, rzecznik prasowy GDDKiA.Ale sam wskazuje na kilka miejsc, gdzie kierowcy muszą zdjąć nogę z pedału gazu lub czekać na „mijankach”.Należy do nich modernizowana droga ekspresowa S7 z Gdańska przez Warszawę do Krakowa. Newralgiczny jest odcinek na północ od Warszawy, gdzie na ponad 70 km budowane są dwa nowe pasy od miejscowości Napierki do Płońska oraz na południe od stolicy - w kierunku Grójca. Żaden z nich nie zostanie ukończony w tym sezonie letnim (z wyjątkiem odcinka Mława - Strzegowo, który ma być gotowy jeszcze w tym roku), lecz przeważnie w I połowie przyszłego roku.Jeszcze dłużej kierowcy muszą poczekać na komfort jazdy odnowioną S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa (odcinek Miechów - Giebułtów zostanie oddany do użytku w 2024 r.).Patrz też: Jest umowa na budowę odcinka S7 do granic Krakowa. Koszt – 1,5 mld zł Trwają odcinkowe modernizacje Zakopianki. Na przykład z tego powodu w lipcu przez kilka dni, z przerwami, były korki w Stróży w kierunku Zakopanego, a teraz są w okolicach Nowego Targu.Natomiast dobiegają końca prace nad „kręgosłupem” sieci polskich dróg - modernizacją A1. W lipcu GDDKiA udostępniła kierowcom dwa odcinki betonowej jezdni między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem, wydłużając przejezdny odcinek do 18 km. Do zakończenia budowy A1 w nowym śladzie między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem, o długości 25 km, pozostało zatem 7 km, które wykonawca - Mirbud - odda w końcu sierpnia.W ten sposób zniknie najważniejszy punkt spowalniający jadących ze Śląska nad morze, a zarazem zniknie ostatni fragment „gierkówki”, czyli liczącej 45 lat drogi szybkiego ruchu łączącej Warszawę z Katowicami, zbudowanej w latach 1972-76.Patrz też: Kolejny odcinek nowej jezdni na budowanej A1 udostępniony kierowcom Inwestor przypomina, że jednak do początku października na odcinku Piotrków Trybunalski - Kamieńsk będzie obowiązywał układ ruchu 1+1, czyli jeden pas ruchu w kierunku Łodzi oraz jeden w kierunku Katowic. Dopiero w połowie października będzie można jechać w obu kierunkach po dwu pasach ruchu.