Rusza budowa budynku Bielsko-Bialskiego TBS, powstanie 30 mieszkań

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego rusza z budową budynku wielorodzinnego. Wykonawca przejął już plac. To pierwsza od blisko 20 lat inwestycja Towarzystwa. Jesienią 2022 r. w mieście przybędzie 30 mieszkań – podał w czwartek bielski magistrat.

"Budynek, zgodnie z umową, będzie gotowy w listopadzie 2022 r., a całkowity koszt budowy to ponad 9 mln zł. Jednym ze źródeł finansowania inwestycji - 34 proc. wartości - jest kredyt, który BBTBS uzyskało w Banku Gospodarstwa Krajowego. Znaczący udział w finansowaniu inwestycji ma miasto, które będzie korzystało z bezzwrotnych środków zewnętrznych. W tym celu urzędnicy złożyli wnioski o dofinansowanie do Funduszu Dopłat i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa" - zakomunikowała Emilia Klejmont z wydziału prasowego bielskiego urzędu miejskiego.

Jak dodała, jeśli wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, magistrat przekaże fundusze Towarzystwu w zamian za udziały w spółce BBTBS.

"Dofinansowanie miasta to 45 proc. budżetu inwestycji. Pozostałe ok. 20 proc. to partycypacja przyszłych najemców oraz środki własne BBTBS" - podała Klejmont.

Urzędniczka poinformowała, że w pięciokondygnacyjnym budynku powstanie 30 mieszkań. "Do każdego z nich będzie przynależeć piwnica. Kondygnacje połączy winda. (...) W budynku będzie pięć mieszkań jednopokojowych do 37 m kw, piętnaście dwupokojowych do 49 m kw. i dziesięć trzypokojowych do 69 m kw. Każde z mieszkań zostanie wykończone +pod klucz+. W praktyce oznacza to, że najemcom w momencie wprowadzania się potrzebne będą tylko meble" - wyjaśniła.

Wokół bloku wybudowany zostanie m.in. parking na 45 miejsc.

Emilia Klejmont dodała, że nabór najemców mieszkań w bloku w lipcu przyszłego roku zorganizuje miasto.

BBTBS jako właściciel zarządza obecnie 296 mieszkaniami, 163 garażami i sześcioma lokalami użytkowymi w Bielsku-Białej. Obecna inwestycja jest pierwszą od blisko 20 lat.

