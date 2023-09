Rusza budowa kolejnego odcinka S19 za ponad 1,3 mld zł

Rozpoczyna się budowa ponad 11-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 Babica-Jawornik. Kierowcy skorzystają z nowej trasy we wrześniu 2026 r. Inwestycja realizowana jest w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych – podaje GDDKiA.

W ramach inwestycji powstanie 11,6 km drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach (plus pas awaryjny). Wybudowany zostanie również węzeł Żarnowa-Strzyżów, zlokalizowany w rejonie miejscowości Strzyżów, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R.

Powstanie także miejsce obsługi podróżnych Jawornik (w kierunku Rzeszowa) oraz wybudowane zostaną obiekty inżynierskie. Będzie to osiem estakad na wysokich podporach, w tym największa estakada o długości ok. 1,1 km i filarach o wysokości ok. 80 m.

Zaplanowano również budowę pięciu wiaduktów i czterech przejść dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich, po jednym dla zwierząt dużych i małych). Droga zostanie też wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne.

Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Jawornik. Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Babicą a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Babica-Jawornik (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19) oraz Jawornik-Domaradz. Docelowo, po wybudowaniu tego drugiego odcinka, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Jaworniku. W śladzie tymczasowego łącznika będzie droga gminna, służąca (m.in. służbom ratowniczym) jako wjazd awaryjny na S19 przez MOP Jawornik.

Odcinek drogi ekspresowej S19 Babica-Jawornik przebiega przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. W związku z tym na etapie opracowania Koncepcji programowej (KP) wykonano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża.

Wartość umowy wynosi 1 253 370 000 zł.

