Rusza budowa odcinka drogi ekspresowej S61

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku przekazała w piątek firmie TOTO teren pod budowę jednego z odcinków przyszłej obwodnicy Łomży (Podlaskie) na trasie S61 Via Baltica - poinformowali drogowcy.

Przekazanie placu budowy dotyczy ok. 13 km odcinka od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno, który stanowi większą część przyszłej obwodnicy Łomży - wyjaśnił w piątek dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA Wojciech Borzuchowski podczas konferencji online na temat innej drogi w regionie.

Przekazanie placu budowy oznacza, że budowa tego odcinka S61 może się zaczynać. "(...) także ruszamy pełną parą z budową obwodnicy Łomży" - powiedział Borzuchowski.

Uczestniczący w konferencji wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski przypomniał, że 12 listopada wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na odcinek Łomża Zachód- Kolno i było to ostatnie takie zezwolenie dotyczące wszystkich odcinków Via Baltica w regionie.

"Tę trasę (S61) mamy zamkniętą decyzyjnie" - mówił w piątek Paszkowski i dodał, że prace budowlane mogą się już toczyć w zasadzie na wszystkich podlaskich odcinkach Via Baltica.

Obwodnicę Łomży będą tworzyć odcinki: 13 km Łomża Zachód-Kolno oraz 7,2 km drogi ekspresowej Łomża Południe - Łomża Zachód wraz z ok. 7 km odcinkiem drogi krajowej nr 63. GDDKiA informowała już wcześniej, że prowadzone są już prace na odcinku Łomża Południe - Łomża Zachód.

Odcinek Łomża Zachód - węzeł Kolno będzie drogą ekspresową wykonaną z nawierzchni odpornej na powstawanie kolein, dostosowaną do ciężkiego ruchu. Tylko droga na mostach będzie asfaltowa.



"Inwestycja obejmuje też budowę dodatkowych jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, a także urządzeń ochrony środowiska (ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, urządzeń oczyszczających (separatory) czy przejść dla zwierząt. Wybudowane zostaną tu trzy węzły drogowe: Łomża Zachód, Nowogród i Łomża Północ oraz nowy, 1200-metrowy most nad doliną Narwi" - informowała wcześniej GDDKiA. Powstanie także ok. 7 km odcinek jednojezdniowej drogi krajowej nr 64 na odcinku od węzła Łomża Północ do Elżbiecina.

"Dzięki budowie obwodnicy miasta zwiększy się bezpieczeństwo ruchu drogowego i komfort życia mieszkańców Łomży, przez której centrum dzisiaj prowadzi cały ruch tranzytowy w kierunku państw bałtyckich i Rosji (Obwodu Kaliningradzkiego)" - podawała wcześniej GDDKiA.

Wartość umowy z firmą TOTO na projekt i budowę odcinka Łomża Zachód - węzeł Kolno to 525,6 mln zł. Plan zakłada, że odcinek ten będzie gotowy wiosną 2023 r.

Odcinek Łomża Południe - Łomża Zachód z dk 63 ma kosztować 218 mln zł i realizuje go firma Mota-Engil Central Europe SA. Ten odcinek ma być gotowy do końca 2022 r.