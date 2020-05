Rusza budowa węzła na ekspresowej obwodnicy. Będą utrudnienia

We wtorek rozpocznie się budowa węzła Łódź Retkinia na powstającym odcinku drogi ekspresowej S14, będącej zachodnią obwodnicą Łodzi. W związku z zaplanowanymi pracami nastąpi zmiana organizacji i ograniczenia w ruchu na ul. Maratońskiej w Łodzi.

Jak poinformował PAP rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Maciej Zalewski, prace budowlane na pierwszym realizowanym odcinku S14 wkraczają w kolejną fazę.

"We wtorek rusza budowa węzła Łódź Retkinia, który powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania ulic: Maratońskiej i Sanitariuszek. Będzie wiązało się to ze zmianami i ograniczeniem ruchu. Prace będą obejmowały odcinek ul. Maratońskiej o długości ok. 1,2 km licząc od wspomnianego skrzyżowania" - przekazał.

Wyjaśnił, że ul. Maratońska po stronie północnej zostanie zwężona do 6,5 metra, a ruch będzie odbywał się w obu kierunkach po jednym pasie. Na całym odcinku będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h i zakaz wyprzedzania. Przystanki komunikacji miejskiej zostaną zachowane w miejscach, w których są obecnie.

"Takie zmiany wymuszą także likwidację prowizorycznego ronda u zbiegu Sanitariuszek z Maratońską. W tym miejscu ponownie pojawi się skrzyżowanie trójwlotowe - w kształcie litery +T+" - dodał Zalewski.

Taka organizacja ruchu - jak przewiduje wykonawca - ma obowiązywać do jesieni br., kiedy maja nastąpić kolejne zmiany.

Budowa pierwszego odcinka S14, będącej zachodnią obwodnicą Łodzi, dotyczy ok. 12 km fragmentu między węzłami Łódź Lublinek i Łódź Teofilów. Inwestycję za 561,8 mln zł realizuje konsorcjum firm Budimex i Strabag. Drugi - 16-kilometrowy odcinek trasy - za 724,1 mln zł wykona chińska firma Stecol Corporation.

Nowa trasa połączy autostradę A2 z drogą ekspresową S8 i jest ostatnim brakującym elementem tzw. ringu autostrad i dróg szybkiego ruchu wokół Łodzi. Od północy tworzy go autostrada A2, od południa S8, a od wschodu - autostrada A1.

Licząca 28,5 km nowa trasa połączy się z oddanym do ruchu w 2012 r. fragmentem drogi ekspresowej S14, tworzącym obwodnicę Pabianic. Nowy odcinek drogi po zachodniej stronie aglomeracji łódzkiej wyprowadzi ciężki ruch samochodowy z Łodzi oraz: Pabianic, Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego i Aleksandrowa Łódzkiego.