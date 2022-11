Ruszą prace budowlane w ramach Odrzańskiej Drogi Wodnej

Wiosną ruszą prace budowlane w ramach odtworzenia Odrzańskiej Drogi Wodnej - poinformowała Grupa Azoty.

W wyniku prac powstanie ogólnodostępny terminal kontenerowy, infrastruktura kolejowa zostanie zmodernizowana, a basen portowy będzie przystosowany do realizacji przeładunków.

Jak przekazała PAP Grupa Azoty, "w chwili obecnej trwają prace projektowe i poszukiwanie partnerów do realizacji poszczególnych zadań. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na wiosnę 2023 roku, a zakończenie całego pakietu inicjatyw związanych z logistyką - do 2030 roku".

Działania w kierunku zmiany infrastruktury na Odrze dzieją się od pewnego czasu

Dodano, że w ramach planowanych inwestycji powstanie ogólnodostępny terminal kontenerowy, a ponadto zrealizowana zostanie modernizacja infrastruktury kolejowej i basenu portowego wraz z przystosowaniem go do realizacji przeładunków.

Pod koniec września należąca do Grupy Azoty firma Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (Grupa Azoty ZAK) poinformowała, że podpisała list intencyjny ze spółką Trans International Logistic Centrum dotyczący realizacji projektów logistycznych i odtworzenia transportu w obszarze żeglugi śródlądowej. Zapowiedziano też powstanie terminala intermodalnego na terenie kędzierzyńskich zakładów, a także odtworzenie żeglugi śródlądowej na Kanale Kędzierzyńskim i Gliwickim w ramach Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Co to będzie? Terminal kontenerowy, tory, droga etc.

"Grupa Azoty jest predestynowana do przywrócenia funkcji gospodarczej Odry ze względu na lokalizację dwóch kluczowych spółek Grupy wzdłuż jej biegu, tj. Kędzierzyn i Police. Te działania wpisują się w kluczowy projekt strategii Grupy Azoty do 2030 roku, czyli +Zielone Azoty+, a co jest z tym związane - w ideę zrównoważonego, niskoemisyjnego transportu, stanowiącego składową zielonej logistyki" - przekazał wówczas członek zarządu Grupy Azoty ZAK Bolesław Goranczewski.

"Działania obejmą budowę i uruchomienie terminala kontenerowego, realizowane etapowo, a także inwestycje w infrastrukturę kolejową i drogową Grupy Azoty ZAK, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru bocznicy kolejowej oraz przebudowy portu śródlądowego zlokalizowanego na terenie zakładów" - dodała Grupa Azoty.

Zaznaczono, że precyzyjne określenie wartości poszczególnych inwestycji będzie możliwe po zakończeniu prac związanych z projektowaniem.

"Spółka planuje na rzecz ich realizacji ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne, m.in. w ramach projektów unijnych oraz funduszy celowych" - stwierdzono w odpowiedzi dla PAP.

Głównym celem projektów jest wsparcie procesów logistycznych w zakresie dostaw surowców

Grupa Azoty wyjaśniła, że "celem projektów jest wsparcie procesów logistycznych w zakresie dostaw surowców i dystrybucji produktów spółki, a także zmniejszanie śladu węglowego poprzez wykorzystywanie niskoemisyjnych rozwiązań (zrównoważony transport)".

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. to producent nawozów azotowych oraz alkoholi OXO i plastyfikatorów. Kędzierzyńskie produkty znajdują zastosowanie w takich sektorach gospodarki jak rolnictwo, budownictwo, przetwórstwo chemiczne, przemysł tworzywowy i motoryzacyjny. Spółka posiada własną elektrociepłownię i port załadunkowy, a także świadczy specjalistyczne usługi laboratoryjne.

