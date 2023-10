Rusza przetarg na budowę odcinka S11 w kierunku Poznania

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wysłała do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE dokumenty przetargowe na zaprojektowanie i budowę odcinka S11 Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik. Długość odcinka to 22 km.

To kolejny fragment S11, jaki trafił do przetargu. Inwestycja realizowana będzie w latach 2024 – 2028 w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

- Zakończyły się przygotowania do realizacji drogi ekspresowej S11 między Poznaniem a Obornikami. Uzyskaliśmy decyzję środowiskową, dlatego możemy przystąpić do realizacji tego projektu. Mieszkańcy Obornik od kilkudziesięciu lat czekają na obwodnicę miasta. Spełniamy te oczekiwania i przystępujemy do fazy realizacji - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Rozpoczęty przetarg dotyczy zaprojektowania i wybudowania drogi ekspresowej S11 omijającej Oborniki i ułatwiającej wjazd od północy do Poznania i autostrady A2. Nowa trasa połączy się z tzw. zachodnią obwodnicą Poznania.

W ramach inwestycji wykonane zostaną dwa węzły drogowe: Oborniki i Chludowo, 37 obiektów inżynierskich, w tym wiadukty w ciągu trasy głównej, mosty, przejścia dla zwierząt oraz przejście pod drogą ekspresową. Zbudowane zostaną również dodatkowe jezdnie do obsługi ruchu z terenów przyległych do pasa drogowego drogi S11, dwa miejsca obsługi podróżnych w okolicy Obornik, obwód utrzymania dróg i inne elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej.

Droga ekspresowa S11 połączy cztery województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie, opolskie i śląskie.

Do 2030 roku cała trasa S11 połączy leżący na Pomorzu Środkowym Kołobrzeg przez Piłę, Poznań i Kępno z Aglomeracją Śląską. Po realizacji wszystkich odcinków będzie liczyć ponad 580 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina (ok. 35,5 km) blisko 620 km. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji ok. 200 km wliczając wspólny przebieg S6 i S11).