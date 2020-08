Rusza przetarg na dokumentację obwodnicy Szczytna

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla obwodnicy mazurskiego Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58 zostało wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE - podała w czwartek GDDKiA.

Jak poinformował w przesłanym komunikacie zespół prasowy GDDKiA, ogłoszenie to ukaże się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA. W jego treści znajdą się szczegółowe informacje na temat warunków udziału w przetargu i zakresu zamówienia.

Jest to ogłoszenie o przetargu na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58.

Natomiast ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane w systemie "Projektuj i buduj" planowane jest na trzeci kwartał 2024 r.

Zadanie to obejmuje budowę obwodnicy Szczytna, która będzie jednojezdniową drogą klasy GP o nośności konstrukcji nawierzchni 11,5 t/oś. Zostaną wybudowane: węzeł drogowy Korpele, skrzyżowania z drogami lokalnymi, obiekty inżynierskie oraz dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych do obwodnicy.

Przebudowane zostaną drogi publiczne kolidujące z inwestycją, będą zapewnione rozwiązania dla ruchu pieszego i rowerowego, powstaną obiekty i urządzenia z zakresu ochrony środowiska. Prace budowlane przewidziane są na lata 2026-2028. Szacunkowy koszt to 472 mln zł.

Podstawowym celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego i dalekobieżnego ze Szczytna poprzez zmianę przebiegu wszystkich dróg krajowych, przebiegających obecnie przez centrum miasta i tym samym poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa podróżnych i mieszkańców.

Jak zapewnia GDDKiA, zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Będzie to jedna z pięciu inwestycji w woj. warmińsko-mazurskim przewidzianych w rządowym Programie budowy stu obwodnic na lata 2020-2030. Pozostałe to obwodnice Gąsek, Pisza, Szczytna oraz Olsztyna i Dywit. W ramach programu w całym kraju powstanie sto obwodnic na drogach krajowych o łącznej długości ok. 820 km.