Rusza przetarg na ostatni odcinek ekspresowej szóstki

Rozpoczęła się procedura przetargowa na projekt i budowę 16-km odcinka drogi ekspresowej S6 między Bobrownikami a Słupskiem. Ogłoszono też przetarg na modernizację drogi krajowej nr 21 na odcinku od Słupska do Ustki.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przesłała w środę do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na projekt i budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej S6.

Powstanie ona na odcinku od końca obwodnicy Słupska do węzła Bobrowniki o długości ok. 16 km.

Zadanie obejmuje również realizację dwóch węzłów drogowych Budy i Bobrowniki oraz infrastruktury towarzyszącej.

"Ogłaszamy przetarg na kolejny odcinek długo oczekiwanej drogi ekspresowej S6, która pozwoli na szybki i komfortowy przejazd pomiędzy Trójmiastem a Szczecinem. Dzięki temu możemy powiedzieć, że cała S6 w Pomorskiem jest już w fazie postępowania przetargowego lub w fazie realizacji" - powiedział podczas wideokonferencji wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Przekonywał, że realizacja tej inwestycji zwiększy bezpieczeństwo komunikacyjne, przyczyni się do rozwoju potencjału gospodarczego i turystycznego woj. pomorskiego.



"Dzięki temu możemy w tradycyjnej formule projektowania i budowy realizować tę strategiczną dla północnej części naszego kraju drogę" - dodał wiceminister.

Podczas wideokonferencji p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski podkreślił, że w ostatnich miesiącach ogłoszono przetarg na budowę czterech innych fragmentów trasy S6 pomiędzy Słupskiem a Lęborkiem: Leśnice - Bożepole Wielkie (ok. 22 km), druga jezdnia obwodnicy Słupska (dobudowa ok. 9,5 km), Bobrowniki - Skórowo (ok. 13,1 km), Skórowo - Leśnice (ok. 10,9 km). W sierpniu ogłoszono przetarg na projekt i budowę Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (OMT), podzielonej na odcinki: Chwaszczyno - Żukowo (ok. 16,3 km) oraz Żukowo - Gdańsk Południe (16 km) wraz z obwodnicą Żukowa (7 km).

Natomiast w budowie są już trzy odcinki S6 pomiędzy Bożympolem Wielkim a Gdynią o łącznej długości 42 km. Pierwsze samochody powinny tamtędy przejechać pod koniec 2021 r.

"Jeszcze pół roku temu mało kto wierzył, że cała droga S6 w Pomorskiem pójdzie do realizacji w postępowaniach przetargowych. Dzisiaj ogłaszamy przetarg na siódmy odcinek tej trasy. To ważny krok do realizacji tej kluczowej drogi nie tylko dla regionu, ale dla wszystkich, którzy podróżują po Pomorzu, zwłaszcza w okresie wakacyjnym" - mówił Żuchowski.

Zapowiedział, że w 2021 r. rozpoczną się procedury przetargowe na budowę następnych fragmentów trasy S6 - od obwodnicy Słupska do Koszalina. Obecnie kończy się sporządzanie projektów budowlanych i wykonawczych.

Wyjaśnił, że budowa wszystkich odcinków drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim wraz z OMT powinna zakończyć się w 2025 r.

Podczas konferencji poinformowano również o ogłoszeniu przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 21 na odcinku pomiędzy Słupskiem a Ustką.

Zadanie polega na dostosowaniu fragmentu tej szosy o długości ok. 13 km do nośności 11,5 t/oś. Projekt zakłada wykonanie nowej konstrukcji jezdni wraz korektą łuków poziomych i pionowych. Przebudowane zostaną skrzyżowania. Powstaną cztery ronda, nowe chodniki, ścieżki rowerowe, lewoskręty, przystanki autobusowe, zatoki do kontroli pojazdów wraz z niezbędną infrastrukturą. Zamontowana zostanie sygnalizacja świetlna. W ramach przedsięwzięcia przebudowany zostanie także most na Słupi we Włynkówku.