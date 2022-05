Ruszają konsultacje ws. rozbudowy linii kolejowej Gliwice-Katowice

Konsultacje ws. rozbudowy głównej linii kolejowej Gliwice-Katowice prowadzi wykonawca studium wykonalności tej inwestycji, planowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe. W środę samorząd Rudy Śląskiej poinformował o spotkaniu konsultacyjnym, planowanym na 17 maja br.

Chodzi o dobudowę pary nowych torów, a przez to oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego, na liczącym ok. 30 km połączeniu kolejowym Katowic i Gliwic, przez Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląską i Zabrze.

Zamówienie w połowie finansuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, zainteresowana tą inwestycją pod kątem projektu Kolei Metropolitalnej.

Obecnie PLK prowadzą przetargi zakładające m.in. budowę nowych torów aglomeracyjnych na odcinku Będzin - Katowice - Katowice Ligota. Dokumentacja tych inwestycji jest już gotowa.

Linia Gliwice - Katowice to główny kolejowy szlak miast Górnego Śląska oraz część najważniejszej linii S1 Kolei Śląskich.

W przyszłości ma być jedną z dwóch kluczowych tras głównego przedsięwzięcia transportowego GZM - Kolei Metropolitalnej (obok trasy Dąbrowa Górnicza - Tychy), którego rozwój uniemożliwia niewystarczająca przepustowość linii kolejowych.

Ważny etap

Opracowanie studium jest jednym z najważniejszych etapów, przygotowujących do rozpoczęcia tej inwestycji. Na mocy podpisanego wiosną ub. roku porozumienia GZM sfinansuje połowę kosztów studium, które oszacowano na ok. 4 mln zł.

Przetarg na wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla rozbudowy połączenia pomiędzy Katowicami a Gliwicami na głównej magistrali kolejowej E30 zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP PLK, przeprowadzono w ub. roku. Umowę PLK i GZM podpisały ze spółką TPF na początku grudnia ub. roku.

Jak wynika z informacji rudzkiego samorządu, w ramach konsultacji społecznych zaplanowano spotkania w pięciu miastach, przez które przebiegają linie kolejowe objęte projektem. Rudzkie odbędzie się 17 maja br. o godz. 17. w Stacji Biblioteka, czyli zabytkowym budynku dworca PKP w dzielnicy Chebzie.

Wstępne rozwiązania

Na spotkaniu zostaną zaprezentowane wstępne rozwiązania projektowe, będzie też możliwość zadania pytań przedstawicielom firmy opracowującej studium. Z dokumentacją można zapoznać się wcześniej, odwiedzając dworzec w Chebziu w godzinach pracy Stacji Biblioteka. Do 30 maja br. można ponadto wypełnić ankietę dostępną do pobrania oraz w wersji papierowej w Stacji Biblioteka i w Urzędzie Miasta. Odnośniki do dokumentacji i ankiety można znaleźć na stronie miasta.

Połączenie kolejowe z Gliwic do Katowic było remontowane przez PLK od 2013 r. do 2016 r. W grudniu 2014 r. skończyły się prace między Gliwicami a Chorzowem Batorym, w 2015 r. wyremontowano odcinek Katowice - Chorzów Batory, a w 2016 r. tory stacji Gliwice. Inwestycje pozwoliły na przyspieszenie pociągów i skrócenie przejazdu z ok. 30-35 min. do 20-26 minut.

Przedmiotem obecnych analiz ma być dalsze skrócenie czasu jazdy pociągów. Analizowana ma być m.in. budowa nowych torów aglomeracyjnych i nowych przystanków. Wśród założeń będzie zwiększenie dostępności transportu kolejowego w ruchu aglomeracyjnym i regionalnym oraz dostosowanie stacji i przystanków do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

Wykonawcy studium przeanalizują również usprawnienie przewozu towarów - pod kątem cięższych i dłuższych (do 750 m) pociągów towarowych, m.in. w relacjach międzynarodowych.

Prace studialne określą zakres projektu, jego efekty oraz koszty realizacji. Zakładany termin ich realizacji to lata 2021-2023. Główną częścią zamawianych opracowań jest studium wykonalności, które da podstawę do decyzji o realizacji inwestycji.

Większa częstotliwość przejazdów

GZM w kontekście tego przedsięwzięcia zwraca uwagę na kluczową rolę budowy osobnych torów, umożliwiających zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów aglomeracyjnych. Budowa odseparowanego torowiska na trasie Gliwice-Katowice ma zasadnicze znaczenie dla przyszłej Kolei Metropolitalnej. Dzięki temu możliwe byłoby wprowadzenie oczekiwanego standardu, aby pociągi wewnątrz Metropolii kursowały co kilkanaście minut.

Na początku ub. roku PLK zamówiły podobną dokumentację przedprojektową dla odcinka Katowice - Sosnowiec Jęzor na linii E 30 z Katowic do Krakowa. Ma ona powstać do IV kw. 2023 r. Wcześniej, w 2019 r. i 2020 r. PLK zamawiały takie opracowania m.in. dla odcinków linii kolejowych Bytom - Opole, Katowice Ligota - Tychy (również istotnego dla Kolei Metropolitalnej) oraz Czechowice-Dziedzice - Zwardoń.

Obecnie PLK prowadzą przetargi zakładające m.in. budowę nowych torów aglomeracyjnych na odcinku Będzin - Katowice - Katowice Ligota. Dokumentacja tych inwestycji jest już gotowa.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl