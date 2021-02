Ruszył nabór do Akceleratora Innowacji i Ekspansji dla sektora budowlanego - poinformował w poniedziałek Polski Fundusz Rozwoju. Projekt jest skierowany do małych, średnich i dużych firm zainteresowanych ekspansją zagraniczną bądź które rozważają wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.

Napisano, że celem projektu jest dynamizacja ekspansji zagranicznej firm, wzbogacenie ich wiedzy o funduszach inwestycyjnych dostępnych w ramach Grupy PFR oraz wsparcie we wdrażaniu innowacji.



Zaznaczono, że jest on dedykowany firmom z dominującym udziałem polskiego kapitału, które prowadzą działalność na terenie RP. Wskazano, że projekt potrwa trzy miesiące i będzie składał się z trzech etapów.



Pierwszy etap, czyli tzw. strefa rozwiązań (17-18 lutego 2021) to dwudniowe spotkanie warsztatowe, podczas którego przedsiębiorcy uzyskają praktyczną wiedzę o narzędziach, jakimi administracja publiczna wspiera eksport.



Drugi etap - strefa rozwiązań i B2B - odbędzie się 22-26 lutego 2021 r i będą to spotkania z instytucjami z Grupy PFR. Ich celem - jak zaznaczono - jest wsparcie eksportu danej firmy oraz indywidualny dobór narzędzi finansowych.



"Każdego dnia przewidziane jest godzinne spotkanie z jedną instytucją Grupy PFR, podczas której będzie możliwość zadawania pytań w sesji Q&A" - czytamy.

Trzeci etap, czyli strefę dialogu, zaplanowano na marzec 2021 roku i będzie to jednodniowe spotkanie.



"We współpracy z biznesem, administracją publiczną i ekspertami przeprowadzimy dialog, prowadzący do zidentyfikowania barier rozwoju w danej branży, aby umożliwić firmom wdrażanie nowatorskich projektów oraz skalowanie swojej działalności" - napisano.

Wskazano, że nabór do programu potrwa do 15 lutego 2021 r.

Branża budowlana w Polsce to około dwieście tysięcy firm, które łącznie stanowią trzecie największe źródło polskiego PKB. Wartość polskiego eksportu branży budowlanej w 2019 r. wyniosła około 8,2 mld euro, a jego średnioroczna dynamika z ostatnich 10 lat to 110 proc.

Akcelerator Innowacji i Ekspansji to wspólne przedsięwzięcie Departamentu Rozwoju Innowacji Polskiego Funduszu Rozwoju, ministerstwa rozwoju oraz Grupy PFR, którego celem jest zdynamizowanie eksportu oraz wsparcie innowacji w branżach strategicznych wskazanych w rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.