Ruszył przetarg na ostatni odcinek autostrady A2

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła przetarg na ostatni z czterech odcinków autostrady A2 między Siedlcami a Białą Podlaską - poinformował na czwartkowej wideokonferencji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Chodzi o przetarg na zaprojektowanie i budowę odcinka autostrady A2 Malinowiec - Łukowisko o długości ponad 18 km. GDDKIA wcześniej ogłosiła już przetargi na pozostałe trzy odcinki autostrady A2 między Siedlcami a Białą Podlaską.

W ramach tej inwestycji powstanie jeden z najważniejszych węzłów drogowych łączący autostradę A2 z powstającą drogą S19, będącą częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia.

Ogłoszenie przetargu na odcinek Malinowiec - Łukowisko oznacza, że cały 63-kilometrowy fragment autostrady A2 między Siedlcami a Białą Podlaską jest objęty postępowaniem przetargowym.

"To są kolejne działania, które przybliżają nas do możliwości skorzystania z nowoczesnej, bezpiecznej, komfortowej drogi w kierunku wschodniej granicy, ale też drogi, która otwiera, przede wszystkim Podlasie, na zachód naszego kraju, a także na Europę pod względem komunikacyjnym" - powiedział minister Adamczyk.

Podkreślił, że w ramach tej inwestycji powstanie jeden z najważniejszych węzłów drogowych łączący autostradę A2 z powstającą drogą S19, będącą częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia, której wybudowanie - zdaniem Adamczyka - "będzie oznaczać wejście Polski do ekstraklasy drogowej Unii Europejskiej". "Połączenie autostrady A2 ze szlakiem Via Carpatia, na granicy województw mazowieckiego i lubelskiego, będzie tym impulsem rozwojowym, tym silnikiem rozwoju dla całej Polski wschodniej. Możliwości logistyczne i szanse biznesowe, jakie niesie za sobą ta inwestycja są niezwykle szerokie" - zaznaczył minister infrastruktury.



Rozpoczęło się postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy czwartego, ostatniego odcinka autostrady A2🛣, realizowanego w ramach budowy trasy pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską.

Odcinek #Malinowiec - #Łukowisko będzie miał 1⃣8⃣ km długości.

Więcej➡ https://t.co/ieYPFyXoRZ pic.twitter.com/JMixYxkhLK — Ministerstwo Infrastruktury (@MI_GOV_PL) November 19, 2020

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa około 18 km autostrady A2. Wybudowany zostanie również węzeł drogowy Łukowisko. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ogłoszenie przetargu na odcinek Malinowiec - Łukowisko oznacza, że cały 63-kilometrowy fragment autostrady A2 między Siedlcami a Białą Podlaską jest objęty postępowaniem przetargowym. "Cały ten 63-kilometrowy odcinek autostrady to jest droga dwujezdniowa, o dwóch pasach ruchu w każdą stronę, z rezerwą pod trzeci pas" - powiedział Wąsowski.

"Zakładamy, że na początku przyszłego roku podpiszemy umowę na realizację tego zadania. (…) Realizacja robót planowana jest na lata 2022-25" - dodał Wąsowski.