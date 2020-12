Ruszyła budowa pierwszych dworców na Rail Baltica

Polskie Koleje Państwowe rozpoczęły budowę pierwszych dwóch mazowieckich dworców na trasie Rail Baltica, które będą zlokalizowane w w Barchowie i Dobczynie - poinformowała kolejowa spółka.

Obydwa dworce są realizowane w opracowanej przez PKP formule jako Innowacyjne Dworce Systemowe. Takich obiektów na terenie całego kraju w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 ma powstać około 40.

Na obydwu dworcach zostaną też zbudowane wieże zegarowe o wysokości 8 metrów."Barchów i Dobczyn to pierwsze na międzynarodowej linii Rail Baltica dworce kolejowe, które zostaną wkrótce zbudowane przez Polskie Koleje Państwowe. Są to również kolejne małe miejscowości, które zyskają dzięki działaniom polskiego rządu dostęp do nowoczesnej infrastruktury kolejowej umożliwiającej bezpieczne i komfortowe podróżowanie. Inwestycje te są wpisane w Program Inwestycji Dworcowych, który zakłada modernizację do 2023 r. prawie 200 dworców kolejowych w całym kraju za łączną kwotę prawie 2 mld zł" - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.Jak informuje PKP, łącznie na trasie Rail Baltica powstanie 12 dworców kolejowych, realizowanych w Programie Inwestycji Dworcowych, w tym m.in. otwarty w tym roku po przebudowie dworzec w Białymstoku, czy modernizowane obecnie dworce w Jabłoni Kościelnej i Szepietowie.Budowa nowych dworców w Barchowie i Dobczynie, położonych przy linii Rail Baltica - transeuropejskim korytarzu, który połączy Polskę i Niemcy z Litwą, Łotwą oraz Estonią, jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość inwestycji, w przypadku dworca w Barchowie to 3,6 mln zł, natomiast wartość inwestycji w Dobczynie to 4,3 mln zł. Obydwie Inwestycje zakończą się latem 2021 roku.(PAP)