Ruszyła produkcja elementów tuneli w Łodzi

Ruszyła produkcja elementów do tuneli w Łodzi, łączących dworzec Łódź Fabryczna z dworcami: Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. Tzw. tubingi powstają w fabryce oddziału firmy Pekabex koło Mszczonowa.

To również istotne przedsięwzięcie w kontekście połączeń dalekobieżnych krajowych i międzynarodowych, które zwiększą potencjał inwestycyjny i turystyczny województwa łódzkiego.

Podkreślił, że choć jest to bardzo trudny projekt, to jednak jest przekonany, że dochowany zostanie termin oddania tej inwestycji, tzn. koniec 2022 roku.



Jak informuje biuro prasowe PKP PLK, obecnie w Łodzi przygotowywane są komory startowe, z których ruszą maszyny TBM. Na placu przy ul. Długosza z przywiezionych elementów montowana jest mała tarcza.



Prace obejmują również wykop, m.in. wykonanie ścian szczelinowych i przygotowanie komory startowej. W rejonie ul. Stolarskiej i Odolanowskiej wykonane zostały ściany komory dla dużej maszyny TBM. Docelowo komora będzie miała 26,5 m głębokości oraz do 30 m szerokości. W obu lokalizacjach pracuje specjalistyczny sprzęt. Po przygotowaniu komór startowych, złożone tarcze rozpoczną drążenie tuneli.

Równolegle do działań na budowach, prowadzone są prace projektowe związane z podziemnymi przystankami Łódź Polesie i Łódź Śródmieście. Wykonawca uwzględnia w projekcie dodatkowy, trzeci przystanek Łódź Koziny (robocza nazwa).

Biuro przypomina, że podziemna trasa to odchodzący od Łodzi Fabrycznej dwutorowy tunel o długości 3 km oraz 4 tunele jednotorowe o łącznej długości ok. 4,5 - w stronę Łodzi Kaliskiej i Łodzi Żabieniec. Ściany tuneli będą zbudowane z tubingów. Na dwutorowy tunel wykonawca przeznaczy 13 500 tubingów, tworzących "rurę" o średnicy 12,7 m. Do budowy tuneli jednotorowych wyprodukowane będzie 16 400 tubingów, układających się w pierścienie o średnicy 5 m. Dostawy elementów ścian zaczną się przed rozpoczęciem drążenia i zapewnią stały zapas tubingów na ok. 2 tyg. robót.

W ciągu doby produkowane będzie ponad 100 elementów obudowy tunelu. Dziennie z fabryki do Łodzi dojedzie ok. 50 ciężarówek z tubingami. Producentem tubingów jest firma Pekabex.

Wykorzystywana w budowie łódzkich tuneli technologia TBM polega na jednoczesnym drążeniu tunelu oraz jego budowie. Tarcza "mechanicznego kreta" obraca się 3 razy na minutę i rozdrabnia grunt, który jest na bieżąco wydobywany na powierzchnię. Wraz z przesuwaniem się tarczy powstaje wydrążona przestrzeń, w której układane są kolejno pierścienie z tubingów. W ciągu doby może powstać ok. 10-15 m obudowy tunelu. Konstrukcja TBM zapobiega osiadaniu terenu, osuwaniu się ziemi i drganiom, minimalizuje kolizje z infrastrukturą miejską.

Większa z dwóch maszyn TBM ułoży pierścień z ośmiu tubingów, każdy o masie ok. 10,5 tony. Mniejszy TBM utworzy pierścienie z sześciu segmentów i tzw. klucza (elementu, który domyka pierścień) - masa jednego segmentu to ok. 6 ton, a klucza to ok. 3 tony.

Duża tarcza wywierci dwutorowy tunel od ul. Odolanowskiej do Łodzi Fabrycznej. Mniejsza tarcza rozpocznie drążenie z rejonu ul. Długosza w kierunku ul. Stolarskiej. Następnie maszyna zostanie obrócona i zacznie pracę do stacji Łódź Żabieniec. W kolejnym etapie wydrąży tunel od ul. Włókniarzy do Łodzi Żabieńca i od ul. Włókniarzy do stacji Łódź Kaliska.

Budowa tunelu średnicowego to kontynuacja prac rozpoczętych budową dworca Łódź Fabryczna. Inwestycja zapewni efektywny system kolejowych połączeń międzyregionalnych oraz szybsze połączenie przez centrum miasta. Dworzec Łódź Fabryczna z dworca końcowego stanie się przelotowym. Przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać pociągi regionalne i dalekobieżne - na osi wschód - zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ - południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec).

W ramach projektu powstaną nowe przystanki m.in. Łódź Polesie i Łódź Śródmieście, które będą zintegrowane z komunikacją miejską i ułatwią mieszkańcom codzienne podróże.

Projekt pn. "Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec" jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu wynosi ponad 1,7 mld zł z czego dofinansowanie unijne to ponad 1,4 mld zł.