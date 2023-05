Ruszyła wyjątkowa inwestycja kolejowa za 85 mln zł

Zaczęło się drążenie tunelu kolejowego w okolicy Trzcińska będącego przebudową obiektu z XIX wieku na linii Wrocław - Jelenia Góra. Specjalistyczna maszyna, wykorzystywana do prac, zapewni sprawne ich prowadzenie przy bezpiecznych przejazdach pociągów - podały PKP PLK.

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) poinformowały, że zaczęło się drążenie tunelu kolejowego w okolicy Trzcińska na linii Wrocław-Jelenia Góra. W inwestycji chodzi o rewitalizację tunelu z XIX wieku.

Przebudowa obejmuje odnowienie i wzmocnienie ok. 300 m tunelu, który zostanie poszerzony z obecnych ok. 8,3 m do ponad 11 m.

Spółka podała, że po zakończeniu inwestycji, co przewidywane jest w I kwartale 2024 roku, możliwe będą równoczesne przejazdy pociągów po obu torach. Obecnie ze względu na obowiązujące przepisy nie jest to możliwe.

Do prac wykorzystywana jest maszyna „TEM” (ważąca 120 ton, mająca około 22 m długości, poruszająca się z prędkością 1 m/min) w technologii „tunel w tunelu” pozwalającej na skuwanie materiału skalnego – poszerzenie tunelu do wymaganych wymiarów – i „natryskiwanie” betonu na ściany.

PKP PLK podały, że obudowa urządzenia tworzy przestrzeń umożliwiającą bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego bez dodatkowych osłon toru, co w efekcie do minimum ogranicza zmiany w komunikacji w czasie prac.

Pracującej maszynie nadano imię Katarzyna, w nawiązaniu do patronki kolejarzy św. Katarzyny Aleksandryjskiej, zgodnie z tradycją nadawania maszynom drążącym tunele imion żeńskich.

- Poszerzony i wzmocniony tunel w okolicy Trzcińska, na ważnej trasie na Dolnym Śląsku, umożliwi lepszą organizację ruchu kolejowego. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii inwestycja nie wpłynie istotnie na zmiany w komunikacji: zapewniona będzie dobra jakość prac, przy możliwie maksymalnym utrzymaniu przejezdności linii w czasie robót – powiedział Arnold Bresch, członek zarządu, dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP PLK, cytowany w komunikacie.

PKP PLK przeznaczyły na przebudowę tunelu blisko 85 mln zł (netto) ze środków budżetowych. Wykonawcą inwestycji, jak wynika z wcześniejszych informacji podawanych przez jest konsorcjum firm Porr i Porr GmbH & Co. KGaA.

