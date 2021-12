Ruszyły prace przygotowawcze dla rozbudowy drogi DK 53 Olsztyn - Szczytno

Za 4,2 mln zł firma Transprojekt Gdański wykona dokumentację dla rozbudowy blisko 34-km drogi krajowej nr 53 między Olsztynem a Szczytnem. Budowa ma się rozpocząć w 2026 r. - podał PAP rzecznik GDDKiA w Olsztynie Karol Głębocki.

Głębocki poinformował, że Transprojekt Gdański wykona Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) z materiałami do decyzji środowiskowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 53.

Wykonawca na realizację tego zadania będzie miał 15 miesięcy. Kolejny etap prac przygotowawczych, tj. wykonanie projektów technicznych, nastąpi po uzyskaniu decyzji środowiskowej i potrwa do 2026 r. Budowa w systemie tradycyjnym zostanie zrealizowana w latach 2026-27.

"Celem Studium będzie wskazanie optymalnych rozwiązań technicznych i zasadności ekonomicznej rozbudowy drogi w istniejącym śladzie lub budowy nowego przebiegu DK53. Nowy przebieg drogi dotyczyć będzie odcinków, gdzie byłoby to rozwiązanie korzystniejsze ekonomicznie i technicznie lub byłaby to jedyna możliwość dostosowania odcinka do klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego)" - wyjaśnił Głębocki.

Rozbudowa drogi krajowej nr 53, oprócz dostosowania jej parametrów do klasy GP, ma poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz wzmocnić konstrukcję nawierzchni do 11,5 ton na oś.

Poprawa bezpieczeństwa będzie osiągnięta poprzez skanalizowanie ruchu drogowego oraz budowę dodatkowych pasów ruchu na skrzyżowaniach. W miarę możliwości terenowych zostaną wybudowane dodatkowe jezdnie, które zbiorą ruch ze zjazdów do nieruchomości i umożliwią zamknięcie części zjazdów na jezdnię DK53 - podaje inwestor.

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, tj. pieszych i rowerzystów, nastąpi poprzez rozdzielenie ruchu samochodowego od ruchu pieszego i rowerowego oraz poprzez budowę i przebudowę zatok autobusowych- wskazała GDDKiA w Olsztynie.

