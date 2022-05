RWE szuka polskich partnerów do budowy morskich farm wiatrowych

RWE inicjuje cykl spotkań z polskimi przedsiębiorcami zainteresowanymi udziałem w budowie farmy wiatrowej koncernu na polskiej części Bałtyku, czyli farmy F.E.W. Baltic II o mocy 350 MW. W początkowym etapie rozmowy będą dotyczyć dostawy usług i komponentów dla lądowej stacji elektroenergetycznej farmy F.E.W. Baltic II. Pierwsze spotkanie odbędzie się 19 maja 2022 w Gdańsku.

Niemiecki koncern energetyczny RWE inicjuje cykl spotkań z polskimi przedsiębiorcami zainteresowanymi udziałem w budowie farmy wiatrowej koncernu na polskiej części Bałtyku, czyli farmy F.E.W. Baltic II o mocy 350 MW.

W pierwszym etapie rozmowy będą dotyczyć dostawy usług i komponentów dla lądowej stacji elektroenergetycznej morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II.

Rozmowy z udziałem generalnego wykonawcy

- Zależy nam na stworzeniu takiej sieci dostawców, która pozwoli efektywnie zrealizować inwestycję i oddać do użytku morską farmę wiatrową F.E.W. Baltic II. Dlatego do rozmów z potencjalnymi dostawcami zaprosiliśmy generalnego wykonawcę lądowej stacji elektroenergetycznej, GE Power / PILE Elbud - zaznacza Jakub Budzyński, stakeholder manager projektu F.E.W. Baltic II w spółce RWE Offshore Wind Poland.

Podczas spotkania przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w realizacji projektu, poznają szczegóły dotyczące m.in. sposobu budowania łańcucha poddostawców oraz jego struktury i wymagań technicznych oraz kompetencyjnych stawianych potencjalnym poddostawcom.

Spotkanie możliwe też online

Energetyczna firma podała, że chce dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych dostawców zainteresowanych udziałem w projekcie i poza informacjami z zakresu statusu projektu i harmonogramu kolejnych przetargów, spotkanie obejmować będzie dedykowane pakiety tematyczne i kompetencyjne takie jak m.in. przekładniki i ograniczniki napięć 220 kV i 400 kV, czy roboty ogólnobudowlane.

RWE poinformowało, że omawiane spotkanie odbędzie się w formule otwartego dialogu, a aby wziąć w nim udział należy dokonać rejestracji online. Koncern podał ponadto, że spotkanie odbędzie się 19 maja 2022 w Gdańsku, a osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w nim osobiście, będą mogły wziąć w nim udział w formule online.

