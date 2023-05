Rybnik odsunął część inwestycji na później, aby dokończyć obwodnicę

O odsunięciu w czasie części zaplanowanych inwestycji, aby wygospodarować środki na dokończenie budowy Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna na terenie Rybnika, pełniącej funkcję obwodnicy tego miasta, zdecydował lokalny samorząd. Dzięki temu możliwa będzie decyzja o wyborze wykonawcy.

Jak poinformowała w czwartek po południu rzeczniczka rybnickiego magistratu Agnieszka Skupień, na ostatniej sesji rady miasta radni zatwierdzili zmiany w budżecie ze względu na planowaną inwestycję, w tym dotyczące wykorzystania wolnych środków, a także zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Cytowany w informacji Skupień prezydent Rybnika Piotr Kuczera uściślił, że w związku z realizacją Drogi Regionalnej spośród 116 zadań jednorocznych, wpisanych do tegorocznego budżetu, konieczne było wykreślenie 9, z założeniem ich realizacji w latach następnych, a także zmniejszenie nakładów na 2023 r. dla 8 zadań ujętych w wieloletniej prognozie i wydłużenie terminu ich realizacji.

"Mam nadzieję, że w trakcie rozpoczętej inwestycji uda nam się uzyskać dodatkowe środki zewnętrzne, co umożliwi szybszy powrót do odkładanych obecnie inwestycji" - zasygnalizował prezydent Kuczera.

Władze Rybnika przypominają, że w postępowaniu na budowę dokończenia obwodnicy tego miasta - 4 km dwujezdniowej drogi o dwóch pasach ruchu - przy budżecie 200 mln zł, który zapewniły m.in. rządowe dotacje, jedna z ofert, Budimeksu, jest droższa o ok. 68 mln zł, a druga, Strabaga - o ponad 150 mln zł.

Na budowę brakującego odcinka rybnickiej obwodnicy - od obecnie kończącego ją węzła wodzisławskiego na drodze krajowej nr 78 do ronda na ul. Sportowej, w pobliżu granicy z sąsiednimi Rydułtowami - zapewniono m.in. 100 mln zł dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 65 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych. Miasto powinno zabezpieczyć zatem łącznie ponad 100 mln zł.

"Decyzja o tym, co zrobić w tej sytuacji to prawdziwy dylemat. (…) Rezygnacja z inwestycji to utrata tego dofinansowania i realne zagrożenie, że droga nigdy nie powstanie. Wybór oferty oznacza, że część zaplanowanych inwestycji zostanie odłożona na później. Podjąłem decyzję, że idziemy w kierunku rozstrzygnięcia przetargu. O zmianach w budżecie decydowali radni" - zaznaczył Kuczera.

Wśród dziewięciu zadań jednorocznych do zrealizowania w latach następnych znalazły się opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy łącznika ulic Kłokocińskiej i Gotartowickiej, odwodnienie terenu Centrum Aktywności Lokalnej w dzielnicy Kłokocin, czy drugi etap modernizacji widowni (wymiany krzesełek) stadionu miejskiego.

Niektóre przesunięte na lata następne projekty z wieloletniej prognozy to: budowa łącznika ulic Górnośląskiej i Śląskiej, rozbudowa odcinka ul. Sportowej, rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerklańskiej, adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 z zagospodarowaniem terenu czy modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera.

Zaprojektowany już, brakujący odcinek rybnickiej obwodnicy ma 4,12 km długości; ma być dwujezdniową drogą o dwóch pasach ruchu z bezkolizyjnym węzłem z ul. Grota Roweckiego i rondem łączącym ją z ul. Sportową. Zaplanowano cztery wiadukty drogowe, pięć przepustów dla zwierząt, przebudowę sieci, zbiorniki retencyjne i ekrany akustyczne.

Informację o dotacji 100 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do projektu "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935" Rybnik otrzymał pod koniec 2021 r. Następnie miasto zapewniło montaż kolejnych środków - rządowych, m.in. z rezerwy subwencji ogólnej oraz własnych, budżetowych.

Wówczas możliwe stało się ogłoszenie przetargu. W postępowaniu, które rozpoczęło się w grudniu ub. roku, po kilku przesunięciach terminu składania ofert, z końcem lutego otwarto je. Przy budżecie 200 mln zł Budimex zaproponował cenę 267,9 mln zł brutto, a Strabag Infrastruktura Południe - 351,6 mln zł brutto.

Rybnicki samorząd wskazuje, że dokończenie obwodnicy jest kluczowe dla całego subregionu zachodniego woj. śląskiego, połączy ona bowiem w nowym śladzie Rybnik i autostradę A1 z remontowanym stopniowo raciborskim odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 935 w starym śladzie.

Zasadniczą część obwodnicy Rybnika - 10 km dwujezdniowej trasy od okolic węzła autostrady A1 w Żorach do ul. Wodzisławskiej - miasto budowało za ponad 430 mln zł, przy wsparciu m.in. funduszy unijnych, od kwietnia 2017 r. do kwietnia 2020 r.

Miasto zaplanowało swoją obwodnicę jako część Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna, jak nazywana jest modernizowana lub rozbudowywana w ostatnich latach droga wojewódzka nr 935. Dlatego pod tym kątem mogło uzyskać pod koniec ub. roku 100 mln zł z puli Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na projekty zakładające budowę obwodnic miast w ciągu dróg wojewódzkich.

Wniosek do drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych samorząd złożył, mając na uwadze szacunki z końca ub. roku, że brakujący fragment obwodnicy, ok. 4 km dwujezdniowej drogi od ul. Wodzisławskiej do ul. Sportowej, może kosztować ok. 250 mln zł.

