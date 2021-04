Rynek biurowy po nowemu. Elastyczność i bezpieczeństwo

W nowej rzeczywistości elastyczność to dla rynku biurowego słowo-klucz. Okres najmu będzie krótszy, a przestrzeń potrzebna jednej organizacji - mniejsza. Deweloperzy nie mogą sobie jednak pozwolić na przewagę biur elastycznych w projektach. Jak wyglądać będzie po pandemii rynek biurowy?

W obecnej sytuacji naturalną drogą ewolucji biur są przestrzenie typu flex.

Przed nami ustalenie prawidłowych proporcji między standardowym biurem a przestrzenią elastyczną - mówią zgodnie paneliści sesji poświęconej krakowskim biurom podczas Property Forum Regiony 2021.

Aby pracownicy chętnie wrócili do biur, deweloperzy muszą postawić na bezpieczeństwo budynków.

Praca w biurze powróci



Jednym z nich jest dążenie do elastyczności powierzchni biurowej. - Obecnie wykorzystujemy przestrzeń w minimalnym zakresie. W biurach odnotowujemy obecność ok. 5 proc. pracowników. Docelowo planujemy powrót do biur w trybie hybrydowym - zdradza Maciej Brożek, Vice President, Head of Asset Management GRS, State Street Bank GmbH i przewiduje, że w przypadku dużych organizacji system 2/3 lub całkowitej pracy zdalnej w dalszej perspektywie nie sprawdzi się, a praca w biurze powróci.



- Obecnie jesteśmy w trakcie reformy naszego portfolio. Dosyć mocno ograniczyliśmy zapotrzebowanie na powierzchnię biurową. To są działania na teraz, co się wydarzy za 5,10 lat? Ciężko powiedzieć, choć model hybrydowy w przypadku dużych organizacji w dłuższej perspektywie może się nie sprawdzić - dodaje.



Choć czasy są ciężkie, firmy nadal chcą debiutować na krakowskim rynku. - Nasza perspektywa jest zupełnie inna niż deweloperów. W budynkach mamy dzisiaj ok. 80 proc. klientów. Większość z tych firm to typowe start-upy. Biznes technologiczny w obecnej sytuacji ma się całkiem nieźle. Na 600/700 osób ostatnio przychodzi 200. Żadna z firm praktycznie nie zbankrutowała przez ten rok. Obecnie mamy tylko 5 proc. wolnej powierzchni i to tylko dlatego, że firmy urosły i się wyprowadziły - mówi Krzysztof Krzysztofiak, dyrektor działu parku technologicznego, Krakowski Park Technologiczny.



Jego zdaniem dziś to deweloperzy mają największy problem. - 15 proc. wakatów w powierzchni to jeszcze nie czerwona lampka, ale niemal precedens na krakowskim rynku. Należy być uważnym - dodaje.

Bezpieczne biura

Jak zatem wygląda sytuacja okiem inwestora? - Bardzo niewielka część ludzi w warunkach domowych ma odpowiedni standard pracy. Tryb zdalny to nie jest rozwiązanie docelowe. A żeby pracownicy wrócili do biur, muszą czuć się w nich bezpiecznie. Powietrze musi być czyste, reżim sanitarny i dobrostan muszą być zachowane - twierdzi Joanna Nicińska, dyrektor regionalna, Echo Investment i zdradza, że w krakowskiej realizacji Brain Park powstanie najlepsza na rynku technologia oczyszczania powietrza.

