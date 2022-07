Rynek biurowy w Warszawie wyszedł już z pandemicznego uśpienia

W pierwszym półroczu popyt na powierzchnie biurowe w Warszawie sięgnął ponad 485 tys. mkw., prawie dwa razy tyle co w tym samym okresie 2021 r. Dodano, że inwestycje nie nadążają za popytem - w budowie pozostaje ponad 260 tys. mkw. powierzchni, najmniej od 10 lat.

Według danych CBRE, w Warszawie jest obecnie 6,27 mln m kw. biur. W budowie pozostaje ponad 260 tys. m kw., które zostaną oddane do użytku do końca 2024 roku. Zdaniem analityków firmy, jest to za mało, by zaspokoić rosnący popyt. W pierwszej połowie roku zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe w stolicy sięgnęło 485 tys. m kw., czyli prawie dwa razy tyle co w tym samym okresie zeszłego roku. Zdecydowana większość (71 proc.) aktywności najemców koncentrowała się na centrum stolicy.

Popyt na nowoczesne przestrzenie biurowe nadal niezaspokojony

"Mimo, że nowoczesnych biurowców cały czas przybywa, to liczba oddawanych inwestycji i powierzchni w budowie nie nadąża za wysokim popytem. Najemcy zaczęli masowo odblokowywać swoje decyzje dotyczące nieruchomości. W stolicy szybko rośnie też liczba transakcji sektora finansowego, którego udział w popycie sięga niemal jednej trzeciej. To wywiera presję na wzrost czynszów, który zaczynamy już obserwować" - zauważył dyrektor w dziale powierzchni biurowych w CBRE Paweł Dobrowolski. Dodał, że w latach 2023-2024 może wystąpić luka podażowa.

Jak przekazano, wysoki poziom popytu w pierwszej połowie roku wynikał głównie z renegocjacji umów (37 proc.). Jedna trzecia wynajętej powierzchni to nowe umowy najmu, a ekspansje - 10 proc. Przednajem powstających nieruchomości objął 15 proc. całego zainteresowania biurami w Warszawie. Obecnie są one wynajęte w 90 proc. - wskazano.

Poinformowano, że zasoby pustej przestrzeni biurowej w stolicy spadają. Poziom pustostanów wynosi 11,9 proc., czyli o 0,3 pkt proc. mniej rdr. Największy spadek odnotowano w centralnych regionach miasta. Niewynajętych biur jest obecnie w sumie niecałe 748 tys. m kw.

Czynsze utrzymują się na stabilnym poziomie

CBRE zauważyło, że czynsze bazowe na razie utrzymują się na stabilnym poziomie. W najlepszych lokalizacjach sięgają 26 euro za m kw. za miesiąc. Jednak - w ocenie analityków - malejąca dostępność biur, rosnące koszty wykończenia i budowy oraz zakłócenia w łańcuchach dostaw spowodują wzrost kosztów wynajmu przestrzeni do pracy w Warszawie. Ograniczane są również pakiety zachęt dla najemców, co pokazuje, że rynek przesuwa się w stronę rynku wynajmującego - stwierdzono.

"Niska podaż na rynku biurowym w stolicy wynika z kilku czynników. Przede wszystkim deweloperzy napotykają na duże trudności w pozyskiwaniu działek pod budowy. Ich ceny są coraz wyższe, brakuje terenów w centrum lub w jego bliskiej odległości, więc inwestycja w tej okolicy często wymaga wyburzenia już istniejącego budynku, a otrzymanie pozwolenia na budowę potrafi trwać latami. Co więcej, obserwujemy dziś efekt dwóch lat pandemii, podczas których z ostrożności deweloperzy nie podejmowali nowych projektów tak chętnie" - ocenił Dobrowolski. Ekspert przewiduje, że wysoki popyt na biura powinien się utrzymywać, o ile nie pojawią się ponownie negatywne czynniki, np. znaczące spowolnienie gospodarcze.

