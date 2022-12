Rynek budowlany znalazł się w niebezpiecznym momencie

- W większości segmentów budownictwa firmy mają mało powodów do optymizmu - mówi WNP.PL Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Udział budownictwa w polskim PKB jest wysoki, mieści się między 8 a 9,5 proc., czyli na poziomie średniej unijnej. Zdaniem Jana Stylińskiego trudno będzie ten poziom zwiększyć.

Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa zwraca uwagę, że w systemie prywatnego i publicznego finansowania inwestycji jesteśmy na zakręcie. Brakuje dopływu nowych środków unijnych, a poza budownictwem dróg także nowych przetargów.

Styliński twierdzi, że w szczególnie trudnej sytuacji są średnie i małe przedsiębiorstwa budowlane, które już dawno ograniczyły marże zysków. Sytuacja walki o zlecenie "za wszelką cenę" – to najbardziej niebezpieczny moment w rozwoju rynku budowlanego.

Odbudowę Ukrainy poprzedzi kilka etapów przygotowawczych. Potrzebni będą eksperci, ośrodki badawcze i laboratoria. - W wielu obszarach jesteśmy w stanie wejść w tego typu partnerstwo - uważa Jan Styliński.

Jaka jest zależność między inwestycjami a budownictwem?

- Wprost proporcjonalna. Przedsiębiorstwa budowlane nie świadczą usług za własne pieniądze, lecz za cudze. Jak są pieniądze i nowe zlecenia, rynek budowlany się rozwija, jak nie ma – rynek się kurczy.

Polska gospodarka od kilku lat ma relatywnie niski poziom inwestycji. Ich udział w PKB w tym roku nieco przekroczy 17 proc., przy średniej 20 proc. w UE.

- Nakłady inwestycyjne obejmują szerszą grupę celów inwestycyjnych, niekoniecznie budowlanych. Służą też zakupom maszyn i urządzeń, patentów, innych praw niemajątkowych, które można amortyzować itp.

Ale istotnie, gros udziału w PKB mają inwestycje w postaci robót budowlanych, przebudowy itp. Udział budownictwa w polskim PKB jest wysoki, mieści się między 8 a 9,5 proc., czyli na poziomie wyższym niż średnia unijna. Natomiast obecnie trudno jest nam ten poziom zwiększyć.

Budownictwo weszło w niebezpieczny wiraż. Część branży popadnie w poważne kłopoty

Dlaczego?

- W systemie prywatnego i publicznego finansowania inwestycji jesteśmy na zakręcie. Inwestycje prywatne obejmują m.in. budownictwo mieszkaniowe. A ono gwałtownie zahamowało pod wpływem inflacji i podniesienia kryteriów dostępności kredytów.

W niektórych regionach poziom budownictwa mieszkaniowego wręcz się załamał, jego rozmiary zmalały o 70 proc. rdr, przy spadku średnim w kraju o 40-45 proc. Prawdopodobnie ten segment budownictwa nadal będzie malał w 2023 r., a tym samym rynek wykonawstwa skurczy się do poziomu 2015 r.; niektórzy oceniają, że nawet do poziomu 2008 r.

To kolosalna różnica, w porównaniu z okresem do połowy 2021 r., kiedy wyspecjalizowane w tym firmy budowlane rozwijały się, same inwestując w maszyny, urządzenia i pozyskanie wykwalifikowanych pracowników.

Jakie mają alternatywy dalszego rozwoju?

- Słabe, część popadnie w poważne kłopoty. Trudno będzie im wejść w inne segmenty rynku, nie tylko z powodu swojej specjalizacji. Także dlatego, że mieszkania to nie jedyna część rynku finansowana ze środków prywatnych, gdzie inwestorzy wstrzymują plany.

Już w okresie pandemii i pracy zdalnej mocno wyhamowały nakłady na projekty biurowe, a od pewnego czasu także w powierzchnie magazynów. Gasną też nowe realizacje budowy hal przemysłowych, szczególnie tych największych, powyżej 100 tys. m kw. W przyszłym roku na rozwój może liczyć tu jedynie segment małych formatów hal, do 10 tys. m kw. wznoszonych w okolicach mniejszych miast, gdzie niweluje się ich regionalny niedostatek.

Inwestorom publicznym brakuje środków finansowych. Bez środków UE będzie ciężko

Być może niektóre wyspecjalizowane w budownictwie mieszkaniowym przedsiębiorstwa będą starały się o przetargi ogłaszane przez samorządy?

- Inwestycje samorządowe w dobrych latach dodawały na rynek prace budowlane za 40 mld zł. Jednak z powodu nowych obowiązków i wydatków, a przy mniejszych wpływach, samorządy dokonały cięć inwestycyjnych. Chociaż akurat rok 2023, poprzedzający wybory do samorządów w 2024 r., skłoni zapewne wielu gestorów do uruchomienia nowych środków. Prawdopodobnie kosztem zadłużania, co oznacza, że w kolejnym roku – już 2025 – inwestycje samorządowe znów zgasną.

Przypomnę, że, jak wynika z analizy przeprowadzonej przeze mnie i dr Damiana Kaźmierczaka, obejmującej okres 22 lat, występuje korelacja wzrostu inwestycji samorządowych w czwartym roku kadencji względem trzeciego średnio o co najmniej 50 proc.

Może więc inwestycje publiczne ożywią rynek budowlany?

- Nie, dopóki nie napłyną nowe środki. Gros inwestycji infrastrukturalnych i kubaturowych było od wielu lat finansowane ze środków budżetowych i pozabudżetowych, głównie unijnych, ale i pożyczek w instytucjach finansowych. Przykładowo, samorządy emitowały obligacje na sfinansowanie długu zaciąganego na inwestycje infrastrukturalne.

Więksi i zdywersyfikowani sobie poradzą, mniejsze firmy już mają kłopoty

O ile budowa dróg w małym już stopniu zależy od środków unijnych, o tyle inne segmenty rynku, szczególnie budownictwo kolejowe czy służące realizacji celów zrównoważonego rozwoju – jak najbardziej. Projekty te nadal korzystają z silnego wsparcia unijnego, tj. na poziomie 50-80 proc. Szczególnie projekty modernizacji i budowy linii kolejowych, planowane przez PKP PLK, samorządy i prywatnych operatorów, np. chcących budować terminale.

W czym problem?

- Brakuje nowych przetargów, a te ogłoszone przez PKP PLK nie są realizowane z braku pokrycia finansowego. Nadal bowiem nie zostały uruchomione bezpośrednie dotacje i pożyczki KPO, łącznie na kwotę ok. 170 mld zł. Podobnie jak środki z programu FeNIKS, który w perspektywie finansowej 2021-2027 zastępuje POIiŚ z zakończonej perspektywy 2014-2020. Właśnie z tych ostatnich środków realizowane są jeszcze zakontraktowane wcześniej inwestycje, do rozliczenia do końca 2023 r. Ale to są ostatki.

I segment budownictwa kolejowego, i materiałów budowlanych od wielu miesięcy zgłaszają, że ograniczają produkcję, niektórzy zwalniają pracowników.

Zatem perspektywy na 2023 rok dla sektora budowlanego kreślić trzeba w czarnych barwach?

- Mało jest optymizmu. Przy zauważalnym spadku przychodów, przedsiębiorstwa budowlane borykać się też będą z wysokimi cenami materiałów, energii i robocizny. Wielu trudno będzie pokryć te rosnące koszty – muszą zatem ciąć wydatki, w tym robocizny.

Na przykład w porównaniu ze styczniem br., czyli martwym dla budownictwa miesiącem, z rynku ubyło ok. 300 tys. pracowników, tj. ok. 22 proc. Jeszcze na początku br. budownictwo zatrudniało 1,37 mln osób.

Rośnie liczba upadłości, wkrótce będzie ona na najwyższym poziomie od 10 lat. Szczególnie w segmencie średnich i małych firm. One już dawno ograniczyły marże zysków, by podtrzymać działalność. Właśnie taka sytuacja – walki o „jakiekolwiek” zlecenie i za wszelką cenę – to najbardziej niebezpieczny moment w rozwoju rynku budowlanego.

Duże firmy lepiej sobie radzą?

- Tak, ponieważ mają zróżnicowane portfele usług i wieloletnie kontrakty. Nie mają więc presji, by bić się o każdy przetarg. Ale z okresu dekoniunktury na ogół wszyscy uczestnicy rynku wychodzą poturbowani.

Zaniechania mszczą się w trudnych czasach. Wielu wykonawców powinno skorygować strategie

Nie ma dobrych wiadomości?

- Niewiele, ale są. Na przykład GDDKiA zwiększyła z 5 do 10 proc. waloryzację kontraktów, co ograniczy zjawisko – znane sprzed kilku lat – schodzenia wykonawców z placów budowy z powodu zwyżki kosztów. Jednocześnie skrócono z 12 do 6 miesięcy okres obejmujący waloryzację kontraktu.

W różnej skali waloryzację wprowadza także wielu inwestorów samorządowych.

Jakie podpowiedzi Związek proponuje członkom i innym uczestnikom rynku budowlanego, by mogli w dobrej kondycji przetrwać okres zawieruchy?

- Przykładowo, by z zysków, osiągniętych w latach lepszej koniunktury, przeznaczały fundusze na inwestycje własne, w tym na doposażenie w sprzęt czy optymalizację produkcji. Łatwiej to robić, gdy jest ku temu lepsza sposobność, niż pod przymusem, ale obecnie to konieczność, by być przygotowanym na powrót koniunktury.

Od lat wysuwamy postulat, by firmy budowlane z polskim kapitałem i producenci materiałów zdywersyfikowali działalność, szukając szans za granicą. Niestety, kiedy rynek wewnętrzny oferował duży przerób, mała była skłonność do eksportu usługi materiałów. Takie zaniechanie mści się w takich okresach, jak obecnie. Mało jest przedsiębiorstw z polskim kapitałem, które udanie operują za granicą, jak np. FBI Tasbud, mający mocną pozycję w Szwecji w budownictwie mieszkaniowym, czy PB Ciroko - zadomowiony w północnych krajach związkowych Niemiec.

Dla większych firm sposobem na rozwój jest dywersyfikacja działalności przez rozwój produkcji, głównie prefabrykacji. Kilka firm poszło tą drogą, jak: Unibep, Erbud, Dekpol, Pekabex czy wspomniany FBI Tasbud.

Ożywienia koniunktury? Kiedy spadnie inflacja, wzrośnie popyt i zacznie się odbudowa Ukrainy

Jak szybko poprawi się koniunktura na krajowym rynku budowlanym?

- W sektorach budownictwa kubaturowego, gdy zacznie wyraźnie maleć inflacja i wzrośnie popyt konsumpcyjny. Od tego zależy i budownictwo mieszkaniowe, i np. segment magazynów.

Natomiast w sektorze budownictwa infrastrukturalnego sytuacja diametralnie się poprawi wraz z uruchomieniem środków unijnych oraz ewentualnie większym zaangażowaniem środków krajowych, pożyczkowych, względnie o ile uruchomiony będzie na szeroką skalę model partnerstwa publiczno-prywatnego. W kategoriach czasowych dużo argumentów przemawia za tym, że pierwszych oznak ożywienia możemy wypatrywać dopiero w 2025.

W jakim stopniu zakończenie wojny w Ukrainie i realizacja planu odbudowy gospodarki wpłyną na polski rynek budowlany?

- Z pewnością bardzo chętnie z ofertą wystąpią polscy producenci materiałów budowlanych. Ale z drugiej strony, jeżeli tamten rynek się otworzy, to powstanie też silna konkurencja dla polskiego rynku budowlanego.

Trzeba się też przygotować na to, że być może będziemy mieli jeszcze większe problemy z pozyskiwaniem pracowników. Rynek wschodni może okazać się dla wielu z nich atrakcyjniejszy, niż krajowy.

Ale Ukraina będzie potrzebowała też doświadczeń przedsiębiorstw z krajów unijnych, w tym z Polski.

- Owszem, bowiem „fizyczną” odbudowę Ukrainy poprzedzi kilka etapów przygotowawczych. Najpierw trzeba przeprowadzić analizy zniszczeń i ocenić, co się nadaje do odbudowy, a co nie. Trzeba mieć do tego i ekspertów, i różne czynne ośrodki badawcze, i laboratoria. Ukraina nie dysponuje zapewne tak dużym potencjałem, aby w krótkim okresie i na dużą skalę podołać tym zadaniom. A polski rynek takich usług jest nieźle przygotowany i w wielu obszarach jesteśmy w stanie wejść w partnerstwo na dobrym poziomie usług.

Ale po to, by tę wiedzę przekazywać do praktyki, trzeba także zbudować system. Dlatego my już podjęliśmy odpowiednie prace przygotowawcze. Na przykład tworzymy właśnie konwent budowlany Polska-Ukraina – stałą platformę współpracy biznesowej z firmami naszego sąsiada. Zdajemy sobie sprawę z tego, że bez miejscowego partnera niewiele się tam zdziała.

