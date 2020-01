Rynek handlowy zmierza w stronę nowych formatów

Choć centra handlowe pozostają najpopularniejszym formatem na polskim rynku, to aktywność deweloperów w tym segmencie systematycznie spada. W 2019 roku do użytku oddano 169 tys. m kw. w centrach handlowych. To o 100 tys. m kw. mniej niż rok wcześniej. Aktualnie w budowie pozostaje około 217 tys. m kw. w ramach centrów handlowych z terminem oddania do końca 2021 roku - wskazuje firma doradcza JLL.

Czynsze pod kontrolą

Rynek inwestycyjny

- Rozwój sprzedaży wielokanałowej powoduje, że galerie handlowe coraz częściej stają się uczestnikami handlu elektronicznego poprzez coraz bardziej rozbudowane strony internetowe, cyfrowe interfejsy oraz komunikację mobilną z klientami w budynku i poza nim. Przykładem może być Unibail-Rodamco Labs, jednostka firmy odpowiedzialna za innowacje cyfrowe, mające na celu ułatwienie zakupów i korzystanie z oferty gastronomicznej w obiektach handlowych z portfolio firmy - wskazuje Wysocka.Zobacz też: Dobry rok dla branży magazynowej - Popyt na nowoczesne powierzchnie handlowe w Polsce jest generowany przede wszystkim przez największe sieci handlowe poszukujące atrakcyjnych lokalizacji. Grupa ta reprezentuje stabilną strategię ekspansji, jednak bez presji ilościowej kolejnych otwarć. Ma to odzwierciedlenie w stabilnej liczbie debiutów międzynarodowych marek. W 2019 roku pierwsze sklepy w Polsce otworzyło 20 nowych zagranicznych brandów, m.in. kultowy Hermes z Francji, modowi giganci, tacy jak Monki i Weekday należący do Grupy H&M, czy amerykański Under Armour - mówi Wysocka.Czynsze “prime” w Polsce w ubiegłym roku pozostały względnie stabilne, osiągając najwyższy poziom w Warszawie, do 135 euro/mkw./miesiąc (maksymalnie 60 euro w lokalizacjach „sub-prime”), podczas gdy w miastach regionalnych oscylują między 45 a 60 euro /mkw./miesiąc. Czynsze prime odnoszą się do najlepszych lokali handlowych o powierzchni około 100 metrów kwadratowych przeznaczonych dla branży moda i dodatki, w wiodących centrach handlowych.Polecamy też: Rynek hotelowy w Warszawie przyspiesza - Wartość transakcji inwestycyjnych na polskim rynku nieruchomości handlowych przekroczyła w 2019 roku 2 mld euro. To wynik znacznie powyżej rocznej średniej na poziomie ok. 1,5 mld euro, odnotowanej w latach 2009-2018. W odróżnieniu od 2018, kiedy 75 proc. ogólnej wartości przypadło na transakcje sfinalizowane w pierwszym półroczu, w 2019 największą aktywność inwestorów notowaliśmy w ostatnim kwartale roku, kiedy sfinalizowano umowy kupna/sprzedaży obiektów handlowych o wartości 1,14 mld EUR - wylicza Andrzej Bzowski, starszy analityk, Dział Rynków Kapitałowych Nieruchomości Handlowych, JLL.W 2019 roku na rynku dominowały transakcje portfelowe, m. in. zrealizowanie przez Cromwell prawa pierwokupu do portfela centrów handlowych, sprzedaż Atrium Felicity w Lublinie i Atrium Koszalin do ECE European Prime Shopping Centre Fund II przez Atrium (298 mln euro) czy nabycie drugiej transzy centrów handlowych M1 przez EPP.Stopy kapitalizacji za najlepsze centra handlowe w Polsce pozostają na poziomie 4,9 proc. Najlepsze parki handlowe osiągają stopy kapitalizacji około 6,8 proc.Czytaj też: Zmierzch dużych centrów handlowych?