Rynek mieszkaniowy rośnie, ceny też. I będą rosły dalej

Rok 2019 okazał się drugim najlepszym rokiem w historii pierwotnego rynku mieszkaniowego w Polsce. Deweloperzy działający na sześciu największych rynkach sprzedali 65,4 tys. nowych mieszkań i niespodziewanie poprawili wynik sprzed roku.

Przeciętne ceny metra kwadratowego, liczone dla lokali pozostających w ofercie na koniec grudnia, wzrosły we wszystkich analizowanych aglomeracjach zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym. Najwyższe podwyżki miały miejsce w Krakowie – o 6 proc. kwartał do kwartału i 16 proc. rok do roku. Dziś średnie ceny metra kwadratowego sięgają tam 9 000 zł i są o blisko 2000 zł wyższe niż przed dwoma laty.W porównaniu z wynikami sprzed roku na czterech rynkach - w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i Łodzi - odnotowano wzrosty mieszczące się w przedziale 9-12 proc.. Na tym tle wyjątkowo dobrze wygląda sytuacja w Poznaniu, gdzie 2 proc. wzrost w ujęciu rocznym jest wyraźnie niższy od inflacji i sugeruje zbliżanie się rynku do równowagi.Wielu analityków obawiało się, że rosnące ceny spowodują wyhamowanie popytu, ale najwyraźniej reguła ta nie działa na rynku nowych mieszkań w Polsce.- Być może dlatego, że na wciąż dobrą sytuację gospodarczą w kraju, której towarzyszą wzrost płac i liczne transfery socjalne, skutkujące zwiększaniem oszczędności części Polaków, nakłada się dość mocne przekonanie, że stopy procentowe już zawsze będą niskie, a wraz z nimi oprocentowanie kredytów – ocenia Katarzyna Kuniewicz.- Wciąż duża jest też grupa osób, która wierzy, że inwestycja w nieruchomości może uchronić zgromadzone środki przed inflacyjną utratą wartości i jednocześnie zabezpieczyć dodatkowe źródło dochodów na okres spodziewanie niskich wypłat emerytur. Racjonalnym kalkulacjom towarzyszy zatem czynnik emocjonalny. Niezaspokojony popyt utrzymuje się na wysokim poziomie, a tymczasem branża nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej ilości produktu. Jednym słowem ceny rosną i będą rosły, bo mogą – podsumowuje.