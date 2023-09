Rynek nieruchomości jest niepewny, ale ma swoje gwiazdy

Gwiazdą rynku nieruchomości w Polsce jest PRS. Mile widziana w bankach może też być logistyka. Biurowce, choć trudno im znaleźć inwestora, wciąż dają zarobić. Taki m.in. obraz rynku nakreślili paneliści sesji inauguracyjnej Property Forum 2023.

Michael Deutsch, United Benefits Holding: Chcemy budować w Polsce modułowe mieszkania na wynajem w duchu ESG. Szukamy działek. Inwestorzy są gotowi.

Viktorija Orkinė, Eika Asset Management: Zachodni inwestorzy, w przeciwieństwie do graczy z Europy Środkowo-Wschodniej, postrzegają polski rynek jako geopolitycznie ryzykowny.

Kamil Kowa, Savills: W Polsce spadek wolumenów inwestycji był niższy niż gdziekolwiek w Europie Środkowo-Wschodniej, co jest dość niezwykłe.

Maciej Dyjas, Griffin Capital Partners: Trudniej dzisiaj zdobyć nowych inwestorów dla nowych platform i pomysłów na rynku.

Marcell Mihályfi, Adventum Group: Kraje, które prowadzą staranną politykę pieniężną, wyjdą z kryzysu obronną ręką.

Stan Kubáček, Heimstaden: PRS i logistyka mają względnie dobre szanse na uzyskanie finansowania w bankach.

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce wciąż jest niepewny. - Wolumeny inwestycji znacząco spadły na całym świecie, ale w Polsce ten wskaźnik był niższy niż gdziekolwiek w Europie Środkowo-Wschodniej, co jest dość niezwykłe - zaznaczył Kamil Kowa, Board Member, Head of Corporate Finance & Valuation, Savills Poland podczas podczas sesji inauguracyjnej Property Forum „PropertyInvestment. The Power of Polish Real Estate Market”.

Jak zauważył Maciej Dyjas, współwłaściciel, partner zarządzający Griffin Capital Partners, inwestorzy, którzy zainwestowali już w ramach jednej z platform firmy, kontynuują swoje przedsięwzięcia. Trudniej jest zdobyć nowych graczy dla kolejnych platform i pomysłów na rynku. Dzieje się tak dlatego, że ludzie globalnie martwią się o cykl ekonomiczny i stopy procentowe, a w Polsce dodatkowo o kurs złotówki.

- PRS jest obecnie gwiazdą wśród aktywów, bo automatycznie zabezpiecza przed inflacją. Co prawda mamy szereg aktywów rozliczanych w euro, ale kurs złotówki ma wpływ np. na poziom czynszu płaconego przez najemców. Poza tym inwestorzy, którzy bliżej przyglądają się polskiemu rynkowi, pytają, kiedy sytuacja gospodarcza w Polsce się poprawi. Czy powtórzy się historia z poprzednich kryzysów, w trakcie których wyniki PKB generalnie były dobre - tłumaczy Maciej Dyjas, współwłaściciel, partner zarządzający Griffin Capital Partners.

