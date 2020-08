Rynek nieruchomości komercyjnych bije rekordy mimo pandemii

Pierwsza połowa 2020 roku mimo epidemii koronawirusa przyniosło rekordową liczbę podpisanych umów na nowe powierzchnie biurowe. Przoduje wciąż sektor IT, a wśród preferowanych miejsc wygrywa Kraków. Tam jednak także jest najwięcej opuszczonych biur.

Rośnie liczba pustych biur

Od początku roku do użytku oddano 15 biurowców, które dostarczyły na rynek regionalny niemal 176 tys. mkw. Najwięcej z nich powstało w Krakowie (ponad 69 tys. mkw. w 5 projektach). Łącznie na rynkach regionalnych mamy obecnie 5,597 mln. mkw. powierzchni biurowej. Do końca roku planowane jest dostarczenie nowych 268 tys. mkw., jednak eksperci wskazują, że możliwe są opóźnienia w realizacji i procedurach odbiorowych, spowodowane niepewnością związaną z pandemią. W sumie w budowie znajduje się prawie 734 tys. mkw. przestrzeni.W II kwartale w miastach regionalnych ilość niewynajętej przestrzeni powiększyła się łącznie jedynie o 54 tys. mkw. Najwięcej biur opustoszało w Krakowie i Trójmieście. Temu trendowi oparły się Wrocław oraz Szczecin.- Rozwój pandemii zmusił wielu do zestawienia swoich planów z nową rzeczywistością, stąd renegocjacje umów czy odłożone w czasie plany ekspansji. Spodziewamy się jednak, że prędzej czy później wszystkie projekty zostaną wznowione czego symptomy powoli już się pojawiają. Bardzo istotną rolę mają tu do odegrania wynajmujący. Im bardziej elastyczne podejście tym lepszy będzie odzew rynku. Wielu najemców chętnie skorzysta z okazji, jeśli takowe się pojawią - mówi Kamil Tyszkiewicz.