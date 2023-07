Rynek nieruchomości odbija się od dna

- Aktualna sytuacja na rynku nieruchomości wyraźnie odzwierciedla poprawę koniunktury. Dostrzegamy pierwsze jaskółki rynkowego odbicia - mówi Waldemar Olbryk, prezes Archicomu.

- Obserwujemy uwolnienie "odroczonego popytu" na nieruchomości, a nasze wyniki sprzedażowe są wyższe niż w dwóch ostatnich kwartałach 2022 r. - mówi w rozmowie z WNP.PL Waldemar Olbryk, prezes Archicomu.

- W przypadku zakończenia konfliktu, gdy rozpocznie się odbudowa Ukrainy, możemy spodziewać się wzrostu kosztów - dodaje.

- Cechuje nas umiarkowany optymizm nie tylko w zakresie sytuacji branżowej, ale także gospodarczej w szerszej perspektywie - podkreśla prezes Archicomu.

Jaki był 2022 rok dla sektora deweloperskiego?

- W minionym roku doświadczyliśmy kilku niezwykle ważnych wydarzeń, które trwale odcisnęły swe piętno na całej gospodarce. Z wyzwaniami zmagała się wobec tego również branża deweloperska.

Po obiecującym pod kątem wyników operacyjnych początku roku byliśmy świadkami niespodziewanego wybuchu wojny w Ukrainie, w wyniku którego z oczywistych względów rynek istotnie wyhamował.

Długofalowe konsekwencje tego konfliktu wpłynęły zarówno na niepokój społeczny, który ograniczył chęć podejmowania decyzji zakupowych dotyczących nowego mieszkania, jak i na wzrost inflacji, co z kolei przełożyło się na ograniczone możliwości nabywcze oraz rosnące koszty prowadzenia działalności.

Znaczące, wyraźne ograniczenie popytu na mieszkania

W 2022 r. nastąpiło również zaostrzenie kryteriów kalkulacji zdolności kredytowej Polaków, a także wzrost stóp procentowych, przez co klienci kupujący mieszkania i wspierający się kredytem hipotecznym w praktyce zniknęli z rynku. Dominowali na nim klienci gotówkowi, a największym zainteresowaniem cieszyły się nieruchomości, które można było obdarzyć zaufaniem – jakościowe i utrzymujące wartość w dłuższej perspektywie.

Znaczące ograniczenie popytu na mieszkania wymagało od deweloperów sprawnej adaptacji do nowych okoliczności biznesowych, ale w przypadku Archicomu sprawdziła się obrana przed laty długofalowa strategia.

Jak zmieniały się zasoby kapitału, wyniki finansowe, rentowność, otoczenie makro?

- Zawirowania ekonomiczne i geopolityczne w 2022 r. dobitnie potwierdziły, że w naszej branży liczy się przede wszystkim stabilność i jakość zarządzania.

Grupa Archicom jest obecna na rynku od ponad 35 lat, więc - siłą rzeczy - mieliśmy okazję funkcjonować w różnych etapach cyklu koniunkturalnego. Mając świadomość jego cykliczności, nadaliśmy priorytet bezpieczeństwu finansowemu oraz starannemu przygotowaniu do ożywienia popytu.

W 2022 r. udało nam się osiągnąć satysfakcjonujące wyniki – sprzedaliśmy 827 mieszkań, wypracowując zysk rzędu 110 mln zł oraz rentowność na oczekiwanym przez interesariuszy poziomie. W okresie dużej niepewności dostarczyliśmy na rynek produkty o optymalnej marży brutto, a poziom długu netto utrzymał się na ujemnym poziomie. Zrealizowaliśmy również emisję obligacji serii M6/2022 na rekordową dla nas, łączną kwotę 110 mln zł, co potwierdziło zaufanie rynku instytucjonalnego do marki Archicom.

Wszystkie wspomniane czynniki sprawiają, że 2022 r. możemy ocenić pozytywnie – utrzymaliśmy mocną pozycję finansową, pozostając jednocześnie liderem rynku wrocławskiego.

Uwolnienie odroczonego popytu na nieruchomości

A jak pan ocenia I połowę bieżącego roku?

- Bez wątpienia obserwujemy uwolnienie "odroczonego popytu" na nieruchomości, a nasze wyniki sprzedażowe są wyższe niż w dwóch ostatnich kwartałach 2022 r. W pierwszym kwartale br. sprzedaliśmy 258 lokali, a w drugim zawarliśmy 310 przedwstępnych umów sprzedaży lokali i umów deweloperskich, co potwierdza, że trend się utrzymuje.

Po zmianie rekomendacji KNF (Komisji Nadzory Finansowego - przyp. red.), a także zapowiedziach programu rządowego „Pierwsze Mieszkanie” dostrzegamy również stopniową odbudowę rynku kredytowego – blisko 50 proc. klientów Archicomu korzysta dziś z finansowania poprzez kredyt hipoteczny. Dobrze wykorzystaliśmy okres spowolnienia, a gdy rynek zakomunikował wzrost zapotrzebowania – rozpoczynamy budowę kolejnych etapów inwestycji Sady nad Zieloną i Awipolis, które wprowadziliśmy do sprzedaży w pierwszym półroczu.

Jakie czynniki najmocniej będą wpływały na sektor w 2023 r.?

- Uważam, że powinniśmy mówić głównie o czynnikach, które już na rynek oddziałują. Mam na myśli m.in. sytuację geopolityczną i jej konsekwencje, które mają długofalowy charakter.

W przypadku zakończenia konfliktu, gdy rozpocznie się odbudowa Ukrainy, możemy spodziewać się wzrostu kosztów. Ważny będzie również niezachwiany procent kontrakcji budów, na który potencjalnie może wpłynąć zwiększona aktywność deweloperów.

Jakie będą największe wyzwania z punktu widzenia makroekonomicznego?

- Z całą pewnością jednym z najważniejszych będzie wspomniana przed chwilą inflacja, która dotyka zarówno konsumentów, jak i przedstawicieli sektora nieruchomości. Należy zwrócić uwagę również na wszelkie czynniki, które wpływają na możliwości nabywcze Polaków, ocenę zdolność kredytowej, dostępność tego rodzaju finansowania czy też wszelkie rządowe programy wsparcia. Już po pierwszych miesiącach 2023 r. widać, jak istotnie wpływają one na rynek nieruchomości.

Jaką strategię firma przyjęła do czasu poprawy koniunktury na rynku mieszkaniowym?

- Tak jak już wspominałem, aktualna sytuacja na rynku nieruchomości wyraźnie odzwierciedla poprawę koniunktury. Choć dostrzegamy pierwsze jaskółki rynkowego odbicia, nie rezygnujemy z bacznych obserwacji sytuacji w branży i podejmowania wyłącznie racjonalnych decyzji na podstawie starannych analiz biznesowych.

Niezmiennie koncentrujemy się nad tym, aby każdy realizowany projekt był odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie ze strony potencjalnych nabywców. Przyjmując hipotetycznie, że w nadchodzących miesiącach popyt ponownie opadnie, powrócimy do działań, na których koncentrowaliśmy się w 2022 r. Wówczas priorytetem było staranne przygotowanie inwestycji do wprowadzenia do sprzedaży, realizacja procesów administracyjnych, a także doskonalenie operacyjne.

Jakie plany spółka ma na przyszły rok?

- Z całą pewnością chcemy kontynuować strategię, która zakłada priorytetyzację potrzeb mieszkańców naszych osiedli. Chcemy jednocześnie dostarczać na rynek produkt, który będzie doskonałym miejscem do życia.

Jako Grupa Echo-Archicom dysponujemy bankiem ziemi umożliwiającym wybudowanie około 11 tys. mieszkań, przy czym nieustannie prowadzimy działania mające na celu jego poszerzenie – nie rezygnujemy z zakupu gruntów i w dalszym ciągu prowadzimy procesy administracyjne w tej mierze.

Do końca roku planujemy wraz z Echo wprowadzić na rynek kolejne 2,5 tys. lokali. Mamy grunty, zasoby, stabilną pozycję i zaufanie interesariuszy, wobec czego 2024 r. upłynie nam pod znakiem dalszego rozwoju biznesu. Z pewnością zamierzamy doskonalić się pod kątem operacyjnym, prowadzić efektywną kontrolę kosztów, wdrażać najwyższe standardy ESG, a także prowadzić działalność w myśl zasad zrównoważonego rozwoju.

Na czym polega strategia Echo-Archicom 2030? Jakie są jej główne cele?

- Prowadzenie biznesu z duchem zrównoważonego rozwoju jest fundamentem naszej strategii od początku działalności Archicomu. W 2023 r. opublikowaliśmy już drugie wydanie raportu ESG, w którym przybliżamy interesariuszom wszelkie inicjatywy, w których centrum znajdują się potrzeby człowieka czy też środowisko.

Opublikowana w marcu strategia ESG „Echo-Archicom 2030” stanowi dokument porządkujący działania realizowane dotychczas w ramach Grupy, a także wyznacza priorytety i konkretne cele na przyszłość. Jest ona starannie rozpisana rok po roku aż do 2030 r.

Wpływ branży nieruchomości na środowisko jest niekwestionowany, dlatego koncentrujemy się na tym, aby wszystkie nasze budynki do 2030 r. były zeroemisyjne. Chcemy również w dalszym ciągu chronić zieleń miejską i zapobiegać „rozlewaniu się” miast. Docelowo 100 proc. naszych inwestycji ma być realizowanych w ich granicach.

Podejmujemy również konkretne kroki, aby zwiększyć zużycie zielonej i odnawialnej energii, a z myślą o pracownikach grupy chcemy konsekwentnie wyrównywać szanse, stwarzać jeszcze lepsze warunki do rozwoju, a także być atrakcyjnym, transparentnym i wspierającym pracodawcą.

Oczywiście nie zapominamy o tym, że współczesnym wyzwaniom klimatycznym możemy stawić czoła wyłącznie dzięki wspólnemu zaangażowaniu. Wierzymy, że odpowiedzialny deweloper powinien nie tylko wywiązywać się ze swoich zobowiązań wobec planety, ale także wspierać w prośrodowiskowej zmianie nawyków mieszkańców. Dlatego też projektujemy osiedla, które umożliwiają prowadzenie zdrowego i ekologicznego trybu życia.

Konsekwencją idei współtworzenia zrównoważonych miast stało się kreowanie przestrzeni doskonałych do życia czy projektów powstających zgodnie z najnowszymi trendami w urbanistyce, do których należy zaliczyć ekonomię współdzielenia, promowanie transportu publicznego, komunikację pieszą i rowerową, a także szeroko pojętą ekologię. W ten sposób gwarantujemy mieszkańcom naszych osiedli coś więcej.

Zaangażowanie społeczne czy środowiskowe dla firm deweloperskich stanowić może szansę

Jakie korzyści daje firmom deweloperskim raportowanie niefinansowe?

- Uważam, że jako branża deweloperska powinniśmy traktować obszar ESG jako kręgosłup czy też fundament wszelkich zmian wprowadzanych w myśleniu o roli naszego sektora czy też jego funkcjonowaniu, a nie wyłącznie jako pretekst do raportowania.

W ten sposób zaangażowanie społeczne czy środowiskowe nie stanowi żadnej bariery w prowadzeniu działalności. Stwarza natomiast szansę do redefinicji odpowiedzialności biznesowej, przy jednoczesnym rozwoju operacyjnym.

Wypracowanie innego podejścia do realizowanych projektów, dobór odpowiednich partnerów, budowanie różnorodności i transparentność nie ograniczają możliwości w skalowaniu biznesu. Wobec tego nie mam wątpliwości, że budowanie strategii firmy na osnowie wartości, w które szczerze wierzę, nie tylko nie utrudnia osiągania wyznaczonych celów, ale zwiększa szanse na sukces w efektywności operacyjnej.

Czy spodziewa się pan recesji w Polsce?

- Cechuje nas umiarkowany optymizm nie tylko w zakresie sytuacji branżowej, ale także gospodarczej w szerszej perspektywie. Ponadto uważam, że rynek nieruchomości ma zdrowe i stabilne fundamenty, dzięki czemu dotkliwe, ale okresowe zawirowania nie zmniejszą jego długofalowej atrakcyjności.

