Ryzykowna budowlanka. Kontrakty pod specjalnym nadzorem

Wzrost kosztów oraz brak wystarczającej siły roboczej wpływają niezwykle mocno na fundamenty finansowe spółek budowlanych, które w polskich realiach ciągle wykazują niską marżowość - ocenił dla portalu WNP.PL Bartosz Tokarski, zastępca dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych firmy EIB. Dodał, że może to utrudnić współpracę branży z ubezpieczycielami.

Wykonawcy i kontrakty pod lupą

Zobacz też: Nie ma co liczyć na spadek cen w budownictwie. Taniej już nie będzie - Jednak, aby móc zawrzeć kontrakty, które wykażą się lepszym wynikiem, firmy muszą znaleźć partnerów zapewniających finansowanie oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy - wskazał Tokarski.- Ubezpieczyciele, oferując zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu budowlanego, którego realizacja trwa kilka lat, muszą uwzględnić okoliczność, czy dany podmiot jest w stanie go zrealizować, a po okresie realizacji przez 5-7 lat usuwać usterki gwarancyjne - dodał.W jego opinii, gwarancje ubezpieczeniowe są wygodniejsze od gwarancji bankowych, ponieważ nie obciążają linii kredytowych, które można przeznaczyć na realne finansowanie. Ponadto często ich koszt jest znacznie niższy, a zabezpieczenie mniej restrykcyjne.Wzrost kosztów płac, energii i materiałów oraz brak wystarczającej siły roboczej wpływają niezwykle mocno na fundamenty finansowe spółek budowlanych, które w polskich realiach ciągle wykazują niską, kilkuprocentową marżowość.Przez to - jak zauważył Tokarski - w oczach ubezpieczycieli budownictwo jest postrzegane jako branża podwyższonego ryzyka. Dlatego niechętnie podchodzą do wysokiego zaangażowania w projekty budowlane.- Preferują oni „granulację” portfela gwarancji ubezpieczeniowych poprzez oferowanie zabezpieczenia łącznie przez kilku gwarantów w celu rozproszenia ryzyka. Ponadto coraz silniejsza jest presja na podwyższanie oczekiwanych opłat z tytułu wydania gwarancji. W 2020 r. spodziewałbym się podwyżek stawek sięgających nawet 20 proc. - ocenił Tokarski.- Takie podejście ubezpieczycieli oznacza konieczność większego zaangażowania ze strony brokerów ubezpieczeniowych obsługujących firmy budowlane. Sam proces pozyskiwania gwarancji jest dłuższy i bardziej skomplikowany, gdyż wymaga zaangażowania wielu ubezpieczycieli - dodał.Jednocześnie zaznaczył, że zakłady ubezpieczeń nie wycofują się z udzielania gwarancji, ale będą oczekiwać szerszych informacji o kontraktach oraz omówienia długoterminowych strategii działalności firm budowlanych.- We wspólnym interesie uczestnicy rynku powinni szukać pozytywnych, strukturalnych rozwiązań, które pozwalają na realizacje dużych projektów infrastrukturalnych - stwierdził Tokarski.- Rozwiązań typu „win-win” dla firm sektora budowlanego i inwestorów upatrywać należy w upowszechnieniu realnej waloryzacji kontraktów oraz odejścia od zasady najniższej ceny w kierunku najwyższej jakości - podsumował.Zobacz też: Waloryzacja kontraktów budowlanych. To będzie rok prawdy