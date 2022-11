Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

- Trzeba pamiętać, że nieprzewidywalne skutki wojny oraz kryzysu energetycznego mogą wpłynąć na sytuację i to też trzeba jakoś uwzględnić. My dzisiaj mamy prawie pełne zatrudnienie i to przy sporej fali napływu uchodźców, którzy – ci posiadający pesel – również brani są tutaj pod uwagę - mówi minister. Fot. PTWP