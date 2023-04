Rząd chce uprosić budowę małych elektrowni wiatrowych. Jest projekt

Zgodnie z opublikowanym projektem ustawy części budowlane małej elektrowni wiatrowej będą zwolnione z pozwolenia na budowę.

Części budowlane wolno stojącej małej elektrowni wiatrowej o całkowitej wysokości od 3 do 12 m mają być zwolnione z pozwolenia na budowę - wynika z projektu ustawy opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Obiekty do 3 m nie będą wymagały ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

Chodzi o przygotowany przez resort rozwoju projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców.

Jak podano, celem planowanej nowelizacji jest wprowadzenie uproszczeń odnoszących się do każdego etapu istnienia i prowadzenia przedsiębiorstwa, tj. rozpoczynania działalności przez przedsiębiorcę, rozwoju jego przedsiębiorstwa w kolejnych latach oraz przekazania jej w ręce następców. Nowelizacja obejmie też przepisy dotyczące zasad stanowienia prawa gospodarczego i oceny jego funkcjonowania.

Projekt określa m.in. zasady zakładania działalności gospodarczej przez osobę małoletnią. W przypadku osób małoletnich rejestracja działalności gospodarczej miałaby zostać poprzedzona wyrażeniem zgody przez sąd rodzinny. W Ocenie Skutków Regulacji wskazano, że sąd będzie brał pod uwagę indywidualne okoliczności danej sprawy, w szczególności to, czy planowana rejestracja nie ma jedynie charakteru pozorowanego.

Definicja małej instalacji i mikroinstalacji do zmiany w ustawie o OZE

W ustawie o odnawialnych źródłach energii ma być zmieniona definicja małej instalacji i mikroinstalacji - wskazano, że nie będą musiały być podłączone do sieci, dzięki czemu będzie można zastosować definicję również do instalacji "wyspowych", które mogą być wykorzystywane przez prosumentów i przedsiębiorców. To umożliwi im skorzystanie z programów dofinansowania, które posługują się tymi definicjami - wyjaśniono.

Zmiany proponowane także w ustawie Prawo budowlane

W ustawie Prawo budowlane zaproponowano dodanie do katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia, części budowlanych wolno stojącej tzw. małej elektrowni wiatrowej, której całkowita wysokość jest większa niż 3 m i nie większa niż 12 m oraz której moc nie przekracza mocy mikroinstalacji, a odległość jej usytuowania od granic działki jest nie mniejsza niż jej całkowita wysokość. Takie inwestycje, na etapie zgłoszenia, będą wymagały sporządzenia planu sytuacyjnego i projektu architektoniczno-budowlanego, a na etapie rozpoczęcia robót budowlanych konieczne będzie sporządzenie projektu technicznego i zapewnienie udziału kierownika budowy. Będą podlegały również obowiązkowi powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Obiekty o wysokości do 3 m mają być natomiast zwolnione z pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Jak podkreślono, te propozycje mają na celu upraszczanie i przyspieszanie procesu inwestycyjno-budowlanego i zachęcanie do budowy takich instalacji.

Projekt przewiduje też bardziej przystępne warunki przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej. Wprowadzony ma być obowiązek doręczenia przedsiębiorcy przed wszczęciem kontroli listy wymaganych informacji i dokumentów, o ile jest to możliwe i nie wpłynęłoby negatywnie na skuteczność kontroli.

Przewidziano też poprawę relacji między administracją publiczną a przedsiębiorcami oraz usprawnienie pracy urzędów. W przepisach ma być przesądzone m.in., że brak pieczątki nie stanowi braku formalnego pisma lub wniosku ani nie jest powodem, aby stwierdzić, że są one niekompletne.

Projekt zakłada też usprawnienia w ustanawianiu i wykonywaniu zarządu sukcesyjnego. Zarząd sukcesyjny będzie przedłużany automatycznie do momentu wydania postanowienia przez sąd. Ponadto, obniżony ma być procentowy udział spadkobierców niezbędnych do ustanowienia zarządcy sukcesyjnego, z 85 proc. do 75 proc.

W planowanej noweli zapisano też, że przepisy prawa gospodarczego powinny wchodzić w życie pierwszego stycznia lub pierwszego czerwca. Odstąpienie od tej zasady mogłoby nastąpić, gdy przemawia za tym ważny interes publiczny lub gdy wynika to konieczności wdrożenia lub wykonania przepisów Unii Europejskiej.

