Rząd liczy, że część branży budowlanej przesunie się na rynek związany z termomodernizacją

Liczymy na to, że część sektora budowlanego przesunie się na rynek związany z termomodernizacją - stwierdził w piątek rzecznik rządu Piotr Müller. Wskazał, że rząd będzie tworzyć bodźce, by większa liczba firm chciała realizować zlecenia termomodernizacyjne.

Widzimy pewnego rodzaju spowolnienie na rynku deweloperskim , więc część branży będzie podejmowała działania w innej części sektora budowlanego.

Wystartował nowy komponent w programie antysmogowym "Czyste Powietrze", który zakłada prefinansowanie inwestycji w wymianę nieefektywnego źródła ciepła oraz termomodernizację domu jednorodzinnego.

Ze ścieżki prefinansowania będą mogli skorzystać beneficjenci kwalifikujący się w programie do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Rzecznik rządu był w piątek pytany o możliwości docieplenia budynków przed zimą w sytuacji braku odpowiedniej liczby ekip remontowych i drożejących materiałów. Wskazał, że "pewne moce, jeżeli chodzi o realizację tych zleceń powinny się pojawić".

"Widzimy pewnego rodzaju spowolnienie na rynku deweloperskim (...). W związku z tym, zapewne, jeśli będą podejmowane dodatkowe działania w zakresie finansowania termomodernizacji, część tej branży będzie podejmowała działania w innej części sektora budowlanego" - stwierdził Piotr Müller.

Zapewnił, że bez względu na to rząd "będzie tworzyć takie bodźce rynkowe poprzez dopłaty na rynek termomodernizacji, aby większa liczba firm chciała te zlecenia realizować".

Część sektora budowlanego może zmienić priorytety

"Liczymy na to, że część sektora budowlanego, która zmieni priorytety ze względu na to, że na rynku pierwotnym, mieszkaniowym sytuacja wygląda nieco inaczej niż jeszcze kilka miesięcy temu; też przesunie się na ten rynek związany z termomodernizacją" - stwierdził Müller.

Rzecznik rządu wyraził nadzieję, że inne firmy, "które zauważą, że to jest rynek, z którego warto skorzystać również będą z tego modelu współfinansowania korzystały".

Nowy komponent programu "Czyste powietrze"

Od piątku, 15 lipca br., startuje nowy komponent w programie antysmogowym "Czyste Powietrze", który zakłada prefinansowanie inwestycji w wymianę nieefektywnego źródła ciepła oraz termomodernizację domu jednorodzinnego. "Czyste Powietrze Plus" zakłada, że jeszcze przed rozpoczęciem faktycznego remontu będzie można otrzymać z wyprzedzeniem do 50 proc. maksymalnej kwoty dotacji.

Ze ścieżki prefinansowania będą mogli skorzystać beneficjenci kwalifikujący się w programie do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Chodzi o właścicieli domów, gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi do 1564 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Drugą grupą beneficjentów są właściciele domów, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł na osobę oraz 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W ramach podwyższonego dofinansowania maksymalna dotacja w "Czystym Powietrzu" wynosi do 37 tys. zł, z kolei w najwyższym - do 69 tys. zł. W "Czystym Powietrzu Plus" będzie to odpowiednio maksymalnie do 47 tys. i 79 tys. zł.

