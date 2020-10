Rząd obiecuje, że nie przekreśli publiczno-prywatnego partnerstwa na drogach

Choć plany budowy w partnerstwie publiczno-prywatnym dróg ekspresowych S6 i S10 zostały porzucone, to przedstawiciele rządu - zapytani przez portal WNP.PL - zapewniają, że „w sektorze publicznym ten model jest mile widziany”. Tłumaczą też dotychczasowe decyzje oraz dalsze kroki.

16 czerwca rząd przyjął uchwałę w sprawie zwiększenia wydatków na Program Budowy Dróg Krajowych (PBDK) o ponad 21 mld zł - do 164 mld zł. Z tej kwoty ok. 9 mld zł pokryje budowę prawie 150 km trasy ekspresowej S6 na odcinkach Lębork-Bożepole Wielkie (to przetarg ogłoszony w środę), Słupsk-Lębork, Koszalin-Sławno-Słupsk oraz obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (tu przetarg trwa już od sierpnia). Z kolei budowa drogi Toruń-Bydgoszcz (wraz z węzłem Toruń Płd.) ma kosztować ok. 2,8 mld zł.Andrzej Duda zapowiadał podczas czerwcowych spotkań wyborczych, że wybudowane S6 i S10 ze środków z budżetu centralnego, a nie w PPP, „przyspieszy ich realizację o co najmniej trzy lata".- Premier zgodził się, żeby uczynić tę drogę częścią tego, co nazwaliśmy planem Dudy, czyli tych inwestycji, które będą się znajdowały pod moim szczególnym protektoratem - mówił prezydent w kontekście drogi S6. A tak mówił o drodze S10: - Taka jest decyzja premiera i moja. Droga S10 zostanie zbudowana co najmniej trzy lata szybciej niż to było przewidywane. Pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem będzie budowana ze środków z budżetu centralnego i będziecie ją państwo mieli już niedługo.„Wyborczą klamrę” domknął wówczas rząd - w komunikacie po uchwale o znowelizowaniu PBDK. "Na te słowa czekało wielu Pomorzan, a przyjęta uchwała jest dowodem na kluczową współpracę Prezydenta RP z Rządem. Całość drogi zostanie sfinansowana ze środków budżetu państwa, a nie jak pierwotnie zakładano w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Dzięki temu inwestycja będzie zrealizowana szybciej" - napisano w komunikacie.- Prezydent Andrzej Duda po raz kolejny udowadnia, że realizuje założone cele, a Plan Dudy wdrażany jest już teraz - podkreślał z kolei rzecznik rządu Piotr Müller.W środę portal WNP.PL zadał - podczas telekonferencji dotyczącej ogłoszenia przetargu na odcinek S6 - pytanie w sprawie dalszych losów PPP w drogownictwie. Rzecznik rządu Piotr Müller tym razem uzasadnił rezygnację z partnerstwa publiczno-prywatnego nie tylko szybszym terminem realizacji, ale też pandemią oraz potencjalnym zainteresowaniem ze strony rynku prywatnego.- Po pierwsze, decyzja żeby budować ten odcinek S6 w formule tradycyjnej wynikała z chęci jej szybszej realizacji. A po drugie - również z obawy, że jednak w tym roku, czy na początku 2021 r., ze względu na pandemię Covid-19 mogłoby nie być partnerów prywatnych, którzy weszliby w tę formułę finansowania - stwierdził Müller.- Jeśli chodzi ogólnie o finansowanie w formule PPP, nie tylko dla dróg, ale całej infrastruktury publicznej, to nie jest formuła, która się wyczerpała i nie będzie wykorzystywana w przyszłości. W sektorze publicznym ten model jest mile widziany, ale trzeba brać pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą i fakt, że nie chcieliśmy ryzykować, aby S6 czy S10 czekały dłużej na realizację - doprecyzował.W podobnym tonie odpowiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który zapewnił, że wspomnianą decyzję poprzedziły analizy.- Mieliśmy możliwość skorzystania z analiz ekonomicznych, które zostały wykonane w tym roku - i decyzja mogła być w sumie tylko jedna... Dzięki temu dziś możemy już mówić o tym, że proces przetargowy i inwestycyjny wszedł w ostatnią fazę - stwierdził szef resortu infrastruktury.Jednocześnie zastrzegł, że przygotowywane są inne drogowe przedsięwzięcia PPP - i jako przykład podał Zachodnią Obwodnicę Szczecina.- To jeden z projektów, które mamy nadzieję zrealizować w tej formule. Decyzje będą podejmowane w zależności od zdolności ekonomicznych naszych partnerów, bo musimy realizować te inwestycje sprawnie i nie możemy sobie pozwolić, by sam proces PPP je znacznie wydłużył - powiedział Adamczyk.Szef GDDKiA Tomasz Żuchowski ocenił, że doświadczenia, które Dyrekcja oraz resorty infrastruktury i rozwoju już nabyły w przygotowywaniu zadań w formule PPP, w przyszłości zaprocentują.- Patrząc na skalę potrzeb, myślę, że jeszcze sporo projektów czeka nas na całej sieci dróg krajowych i autostrad, również w związku z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Będzie to powodowało, że formuła PPP się ziści i będzie wykorzystywana też w sferze drogowej - zaznaczył.Marcin Horała, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK wskazał, że w ramach programu CPK planowany jest wiele powiązanych inwestycji infrastrukturalnych.- Jestem przekonany, że pewnie część z nich będzie realizowana w formule PPP. Jednak już teraz ta formuła w infrastrukturze nie jest zarzucona, czego przykładem na Pomorzu jest projekt portu zewnętrznego w Porcie Gdynia - podkreślił Horała.Przypomnijmy, że wartość pierwszego etapu przedsięwzięcia w Porcie Gdynia wycenia się na ponad 3,3 mld zł netto. Partner prywatny ma zostać wybrany w 2021 r., a inwestycja zrealizowana do 2028 r.