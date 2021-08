Rząd planuje budowę 19 dużych zbiorników retencyjnych za 12 mld zł

Rząd planuje uruchomić program wieloletni budowy w kraju 19 dużych zbiorników retencyjnych kosztem 12 mld zł - poinformował wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

- Zbudujemy 19 dużych zbiorników retencyjnych za 12 mld zł, będzie to program wieloletni - powiedział Witkowski podczas IX Forum Transportu Intermodalnego Fracht.



Dodał, że zbiorniki te mają uchronić rolników od suszy, a mieszkańców od powodzi.



- Co nas do tego przekonało? Zbiornik Racibórz, który w ubiegłym roku przyjął falę powodziową, którą nasi południowi sąsiedzi, jak zwykle u nich bywa bez uprzedzenia, spuścili ze swoich zbiorników na Odrę. Ten zbiornik uratował Opole, Kędzierzyn, Wrocław - powiedział Witkowski.



Zdaniem wiceministra program budowy nowych zbiorników retencyjnych może być wielką szansą dla polskich przedsiębiorców, dla polskich wykonawców, którzy mogliby wziąć udział w tych inwestycjach.

