Rząd przyjął największy program budowy dróg w historii Polski

Rada Ministrów przyjęła 13 grudnia program, który zakłada budowę ponad 2 tys. odcinków nowych dróg i autostrad. Jego wartość to 292 mld zł. Nowe zadania mają wartość około 187 mld zł, a zadania kontynuowane - około 105 mld zł.

Jak wskazał premier Morawiecki, to program, który ma zapewnione finansowania na wszystkich odcinkach.

- Za 5-10 lat Polska będzie jednym z najlepiej skomunikowanych krajów w Europie - oznajmił premier.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wskazał, że Polska to dzisiaj największy rynek inwestycji infrastrukturalnych w Europie.

Ministerstwo Infrastruktury opracowało nowy program drogowy, w którym została zaprezentowana lista inwestycji na drogach krajowych, zaplanowanych przez rząd do realizacji w rozpoczętej III dekadzie XXI w. Jego nazwa to Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

Jak informuje resort infrastruktury, nowy RPBDK określa cele polityki transportowej w zakresie budowy drogowej sieci TEN-T na terenie Polski oraz drogowych połączeń komplementarnych. Jak dodano, celem RPBDK jest stworzenie spójnej sieci dróg krajowych zapewniającej efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego.

"Łącznie na realizację inwestycji ujętych w nowym programie przeznaczona zostanie kwota ok. 292 mld zł. Limit finansowy obejmuje nowe zadania o wartości około 187 mld zł oraz zadania kontynuowane o wartości około 105 mld zł. Jest to największy program drogowy w historii Polski" - podał resort w opisie programu.

Wśród inwestycji, których realizację zakłada program są m.in. S5 od Grudziądza do Ostródy; S11 na Pomorzu Zachodnim; S10 od Szczecina do Warszawy; rozszerzenie A2 od Łodzi do Warszawy o dodatkowe pasy ruchu oraz budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawy.

Wśród inwestycji znalazły się też budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6 czy poszerzenie 470 km autostrady A4 na odcinkach Krzyżowa - Wrocław oraz Wrocław - Tranów.

Jeżeli chodzi o zadania kontynuowane, głównymi priorytetami będą: Via Carpatia, dokończenie S5 i S8 na Dolnym Śląsku oraz dokończenie drogi ekspresowej S6 na Pomorzu.

W osobnej uchwale Rada Ministrów przyjęła do wykonania jeszcze jeden odcinek - to droga S8 od Białegostoku przez Suchowolę i Augustów do węzła Raczki przed Suwałkami.

Jak podkreślił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, jest to największy w historii Polski pogram budowy dróg i autostrad. Premier oznajmił, że program ma zapewnione finansowania na wszystkich odcinkach.

W ocenie szefa rządu, we współczesnym świecie rozwój, zwłaszcza w dziedzinie gospodarczej, nie byłby możliwy bez rozwoju infrastruktury drogowej. Drogi krajowe, wojewódzkie, gminne i powiatowe tworzą układ, który jest warunkiem szybkiego rozwoju gospodarczego.

- Będzie to mocny impuls gospodarczy i prospołeczny dla Polski - wskazał Mateusz Morawiecki.

- Dla Prawa i Sprawiedliwości nie ma ważniejszej sprawy niż połączenie Polski. Łączymy Polskę i Polaków, co rodzi nową perspektywę rozwoju. Jest to wehikuł rozwoju gospodarczego dla całego kraju - dodał.

Premier Morawiecki zwrócił uwagę, że choć siec dróg krajowych to 5 proc. wszystkich dróg, to jeździ tam 45-50 proc. wszystkich pojazdów. Drogi krajowe, szybkiego ruchu, autostrady stanowią doskonały sposób, by włączać gminy i powiaty w krwioobieg rozwoju gospodarczego kraju.

- Tylko za ostatnie 3-4 lata inwestycje w drogi gminne i powiatowe to ponad 12 tys. różnego rodzaju projektów już wykonanych. Nie byłoby rozwoju sieci dróg, gdyby nie uszczelnienie systemu finansowego, usprawnienie finansów publicznych przez rząd PiS - mówił szef Rady Ministrów. - Pomimo sytuacji wywołanej wojną nie zwalniany inwestycji infrastrukturalnych.

- Za 5-10 lat Polska będzie jednym z najlepiej skomunikowanych krajów w Europie. Powstanie siec 8 tys. km nowoczesnych dróg - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapewnił, że wszystko, co programie jest przedstawione, będzie realizowane w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

- To mapa dróg bezpiecznych. Polskie drogi muszą być bezpieczne, a drogi ekspresowe, autostrady właśnie do takich dróg należą - zauważył Andrzej Adamczyk.

W jego ocenie pogram ten jest wyczekiwany przez środowiska biznesowe.

- Stabilizacja w obszarze inwestycji drogowych będzie dotyczyła lat następnych. Chodzi nie tylko o wykonawców prac, ale i dostawcy materiałów budowlanych, inżynierów, pracowników budów - mówił minister infrastruktury.

Andrzej Adamczyk ocenił, że Polska to dzisiaj największy rynek inwestycji infrastrukturalnych w Europie.

- W każdym regionie kraju mamy przygotowane inwestycje. Nie ma Polski A, B czy C, wszyscy Polacy zasługują na nowoczesne drogi - powiedział minister Adamczyk.

