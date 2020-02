Rząd przyjął projekt ustawy o homologacji silników spalinowych do maszyn

Inspekcja Ochrony Środowiska, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego i KAS będą nadzorowały rynek silników spalinowych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach - zakłada m. in. projekt ustawy, którą przyjął we wtorek rząd.

Chodzi m.in. o silniki montowane w lokomotywach, statkach żeglugi śródlądowej, koparkach czy walcach - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu.

Projekt ustawy o systemach homologacji typu i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach dostosowuje polskie prawo do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej.

Projekt zakłada, że homologacji silników przeznaczonych dla maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach będzie udzielał Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. Wcześniej homologacji takiej udzielał Instytut Transportu Samochodowego.

Nowe rozwiązania zakładają też, że system nadzoru nad rynkiem silników spalinowych do maszyn nieporuszających się po drogach będzie sprawowany przez Inspekcję Ochrony Środowiska, Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Krajową Administrację Skarbową.

W projekcie wprowadzono ponadto sankcje dla producenta, przedstawiciela producenta, importera, dystrybutora lub producenta oryginalnego sprzętu, który wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku silniki niezgodne z wymaganiami.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.