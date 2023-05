Rząd zapowiada walkę z nieuczciwymi praktykami na rynku mieszkaniowym

Polski rząd chce postawić na pełną transparentność na rynku mieszkaniowym, która ma polegać na tym, że potencjalni kupcy będą mieli dostęp do cen transakcyjnych. Kolejnym deklarowanym celem rządu jest ucywilizowanie relacji na osi klient-pośrednik-właściciel.

W trakcie spotkania organizowanego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii #TweetUpMieszkalnictwo został przedstawiony plan uzdrowienia rynku mieszkaniowego w Polsce. Jedną z zachęt do kupna nowego mieszkania będzie wprowadzony już od 3 lipca 2023 r. kredyt na 2 proc. Minister Waldemar Buda w trakcie spotkania zapewniał, że nie powinno dojść do żadnych opóźnień we wprowadzaniu tego projektu.

