Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg zasilą 3 mld zł

Przemianowanie Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg oraz zasilenie go 3 mld zł na budowę dróg i obwodnic - przewiduje projekt, którym we wtorek zajmie się rząd. Rozpatrzy on też zmianę prawa przewidującą przekazywanie przez gminy nieruchomości pod inwestycje w zamian za lokale.

Zgodnie z harmonogramem wtorkowego posiedzenia rządu, Rada Ministrów rozpatrzy m.in. dwa projektu ustaw: projekt noweli ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości.

Pierwszy z projektów przewiduje, że Fundusz Dróg Samorządowych zmieni nazwę na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, z którego będzie można dofinansować budowę obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich. Takie inwestycje nie były dotychczas objęte wsparciem z Funduszu.

Z kolei drugi projekt, którym we wtorek zajmie się rząd ma na celu pobudzenie rynku mieszkaniowego w Polsce.

Nowe przepisy pozwolą ponadto finansować z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg inwestycje na drogach zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu, będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. W związku z tym w Funduszu przewidziano możliwość finansowania tzw. zadań miejskich, czyli budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu, będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

"Zmiana w powyższym zakresie wynika z jednej strony z postulatów samorządów wskazujących na konieczność dofinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w największych ośrodkach miejskich, a z drugiej - jest skutkiem pogorszenia sytuacji ekonomicznej samorządów spowodowanego przez pandemię wirusa SARS-CoV-2, ograniczającej zdolność zarządców dróg samorządowych do poprawy sieci drogowej w wymaganym zakresie" - czytamy w ocenie skutków regulacji projektu.

Nowelizacja pozwoli również na dofinansowanie z Funduszu w powiatach i gminach inwestycji stawiających wyłącznie na poprawę bezpieczeństwa pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.



"Ze względu na fakt, że są to niewielkie zadania inwestycyjne, samorządy nie miały możliwości uzyskania ich dofinansowania na zasadach ogólnych - w ramach naborów oceniane są bowiem wyżej bardziej skomplikowane zadania inwestycyjne. Dlatego też proponuje się możliwość przeprowadzania odrębnych naborów na dofinansowanie inwestycji na przejściach dla pieszych" - wyjaśniono.

Projektowane przepisy przewidują ponadto, że w 2020 i 2022 roku Fundusz zostanie zasilony dodatkowymi środkami - łącznie w wysokości 3 mld zł.



"Przedmiotowa propozycja jest nie tylko konsekwencją proponowanego rozszerzenia katalogu zadań dofinansowywanych ze środków Funduszu o zadania obwodnicowe i zadania miejskie, ale wynika również z obecnej sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19. Obecna sytuacja jest bezprecedensowa i wymaga zastosowania wyjątkowych środków zaradczych. Dodatkowe wsparcie udzielane w ramach Funduszu stanowi jeden z elementów pobudzania aktywności gospodarczej przedsiębiorców i walki ze skutkami kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią COVID-19" - podkreślono w OSR projektu noweli.

W wykazie prac legislacyjnych zaznaczono, że jednym z najważniejszych czynników ograniczających dalszy wzrost podaży rynkowej jest dostępność gruntów budowlanych.