Rządowy program mocno wspiera deweloperów, ale jest sporo do poprawy

Zajmująca się m.in. budownictwem mieszkaniowym grupa Robyg zanotowała dobre pierwsze półrocze 2023. Spółka wskazuje, że obecnie największe zainteresowanie dotyczy mieszkań w ramach rządowego programu Bezpieczny kredyt 2 proc.

W pierwszym półroczu 2023 roku grupa Robyg zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 348 mln zł, a wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 89 mln zł.W 2023 roku Robyg planuje sprzedaż w Polsce na poziomie ponad 3,3 tys. mieszkań, a przekazania w liczbie ok. 3,5 tys. lokali.

W pierwszym półroczu 2023 roku Robyg podpisała w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Wrocławiu 1670 umów rezerwacyjnych oraz 1480 umów deweloperskich i przedwstępnych, a także rozpoznała w przychodach ponad 720 lokali.

Program Bezpieczny kredyt 2 proc. napędza popyt na mieszkania

Deweloper podał, że obecnie największe zainteresowanie dotyczy mieszkań w ramach rządowego programu Bezpieczny kredyt 2 proc.

- Wyniki finansowe za pół roku 2023 potwierdzają, że Robyg funkcjonuje stabilnie i potrafi szybko oraz efektywnie dostosować się do warunków rynkowych. Teraz największe zainteresowanie dotyczy mieszkań w ramach rządowego programu Bezpieczny kredyt i również proponujemy nabywcom szeroki wachlarz opcji do wyboru. (...) Mamy duży bank ziemi i wprowadzamy cały czas nowe inwestycje do sprzedaży. Patrząc na nasze wyniki finansowe za pierwsze półrocze można powiedzieć, że cały rok będzie bardzo satysfakcjonujący – wskazał Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej grupy Robyg.

Procedury powinny zostać maksymalnie ułatwione

Grupa Robyg posiada w ofercie ponad 800 mieszkań spełniających wymogi programu Bezpieczny kredyt 2 proc. i jest w pełni gotowa na przyjmowanie rezerwacji klientów.

- To bardzo ważne, że rząd ułatwia obywatelom nabycie swojego pierwszego mieszkania – to element niezbędny dla poczucia bezpieczeństwa, wspierania przyrostu naturalnego i wzrostu gospodarczego. Natomiast zarówno administracja państwowa, jak i samorządowa powinny maksymalnie ułatwiać procedury – tak, aby budowy mogły być realizowane jak najsprawniej. To jest przestrzeń, która na pewno powinna być poprawiona - podała spółka przy okazji publikacji wyników.

W 2022 roku Grupa Robyg zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 1,5 mld zł, co oznacza 16 proc. wzrost w porównaniu do 2021 roku. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 354,2 mln zł. W 2022 roku Robyg podpisał w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Wrocławiu 2144 umowy deweloperskie i przedwstępne. Spółka sfinalizowała w tym okresie 2114 umowy rezerwacyjne i przekazała klientom około 3500 lokali.

Czy politycy chcą, żeby polski przemysł przetrwał? Odpowiedź nie jest oczywista... Zobaczcie naszą debatę

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl