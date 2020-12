Rzeszów chce wybudować Podmiejską Kolej Aglomeracyjną

Blisko 300 mln zł kosztować będzie budowa wokół Rzeszowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. W ramach inwestycji powstanie m.in. nowy tor, który połączy lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce ze stolicą Podkarpacia. Budowa PKA ma się zakończyć w 2023 r.

Podpisana w poniedziałek umowa zakłada zaprojektowanie i budowę linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej.

Dzięki inwestycji zwiększy się częstotliwość kursowania pociągów na trasach w aglomeracji rzeszowskiej. PKA obejmie swoim zasięgiem Dębicę, Przeworsk, Kolbuszową, Strzyżów oraz lotnisko w Jasionce.

Wartość inwestycji to blisko 300 mln zł. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W poniedziałek podpisana została umowa z wykonawcą - Przedsiębiorstwem Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie.

Jak powiedział uczestniczący w wideokonferencji towarzyszącej podpisaniu umowy wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, to ważne wydarzenia dla całego Podkarpacia. "To ważne wydarzenie także z punktu widzenia Krajowego Programu Kolejowego, który wspiera rozwój kolei w aglomeracjach. Rzeszów jest tu dobrym przykładem, pozwoli to poprawić dostępność do przystanków kolejowych, stacji, do zmodernizowanego taboru. Czyli tego, co oczekujemy od kolei 21. wieku" - dodał.

Podkreślił, że transport kolejowy jest najbardziej ekologiczny, dostępny i przyjazny do poruszania się między mniejszymi miejscowościami, a w przypadku PKA także z lotniskiem, czyli "całym światem". "To są działania, których oczekujemy i wspieramy. Jesteśmy zadowoleni, że podpisujemy dziś umowę i przechodzimy ze sfery planów do realizacji" - powiedział Bittel.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zaznaczyła, że budowa PKA to ogromny skok cywilizacyjny dla regionu. "Pozwoli mieszkańcom powiatowych miast na dojazd do pracy, szkół, to będzie znaczące ułatwienie. Będą mogli zrezygnować z codziennych dojazdów, tym bardziej, że w Rzeszowie brakuje miejsc do parkowania" - dodała.

Leniart zaznaczyła, że ostatnie 5 lat to ogromny rozwój infrastruktury na Podkarpaciu, zarówno drogowej, jak i kolejowej. Zdaniem wojewody budowa PKA może oznaczać, że Rzeszów stanie się hubem komunikacyjnym w tej części kraju.

Udział w wideokonferencji wziął także wicemarszałek woj. podkarpackiego Piotr Pilch, który podkreślił, że to największy projekt infrastrukturalny samorządu województwa. "Nie wszyscy muszą mieszkać w Rzeszowie, ważne żeby mieli wygodny dojazd do stolicy regionu. Cieszymy się z tej umowy, liczymy na szybką realizację zadań. Ważny jest też zakup nowego taboru, PKA będzie miała nowe, wygodne i bezpieczne pociągi" - zadeklarował Pilch.

Natomiast prezes PKP Polskie Linie Kolejowe Ireneusz Merchel powiedział, że kluczowym elementem w tej inwestycji jest połączenie Rzeszowa z lotniskiem. Zwrócił uwagę, że ważna jest też cykliczność połączeń w ramach PKA. "Kiedy pasażer będzie wiedział, że zawsze o określonej porze może wsiąść do pociągu, to jest bardzo ważne" - dodał Merchel.

Zgodnie z podpisaną umową powstanie 5 km nowej linii kolejowej z Rzeszowa do lotniska w Jasionce. Nowe połączenie umożliwi szybkie, bo zaledwie w 14 minut dotarcie do lotniska. To połowę mniej niż obecnie.

Merchel zaznaczył, że w ramach inwestycji powstanie też 15 nowych przystanków kolejowych, cztery mijanki - dzięki czemu, jak dodał, będzie mogło kursować więcej pociągów. "Będą też nowe przejścia podziemne, przebudowane będą przejazdy kolejowe. Perony będą dostosowane do osób niepełnosprawnych, będą dostępne dla wszystkich" - zapowiedział prezes PKP PLK.

Wartość inwestycji to blisko 300 mln zł. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie z tego programu wynosi niemal 210 mln zł. Czas realizacji 32 miesiące od podpisania umowy. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie.