Rzeszów: Na stacji PKP od poniedziałku czynne przejście pod torami

W najbliższy poniedziałek na remontowanej stacji PKP Rzeszów Główny oddane zostanie przejście pod torami. Ułatwi ono poruszanie się nie tylko podróżnym, ale również mieszkańcom Rzeszowa, bo połączy centrum miasta z jego północną częścią.

Jak poinformował w piątek na konferencji prasowej Kamil Mergel z PKP Polskie Linie Kolejowe, przejście pod torami o długości 140 metrów zapewni bezpieczne przejście podróżnym, jak i mieszkańcom Rzeszowa.

"Dzięki przejściu podróżni będą mogli dojść do peronu 3, który oddany zostanie jeszcze w tym miesiącu. Po niezbędnych testach uruchomione zostaną również windy i schody ruchome" - dodał.

Mergel przypomniał, że w tym roku oddane zostały już zmodernizowane perony 1 i 2. Obecnie trwają prace wykończeniowe przy peronie 3. "Peron jest wyższy niż poprzedni, ma 11 metrów szerokości, jest na nim wiata o długości 230 metrów szerokości, są ławki i tablice informacyjne" - podkreślił.

Peron ma być oddany pod koniec sierpnia, wówczas, jak zapewnili przedstawiciele PKP PLK, możliwy będzie sprawny i bezpieczny przejazd pociągów po wszystkich torach na stacji.

Mergel dodał również, że trwa remont wieży cieśnień, która pochodzi z przełomu XIX i XX w. "Wszystkie prace prowadzimy pod nadzorem konserwatora zabytków. Wierzymy, że po remoncie wieża stanie się wizytówką stacji Rzeszów Główny" - powiedział.

Dla dobrej orientacji na stacji umieszczono już ponad 100 tablic informacyjnych. Dla osób niewidomych i słabowidzących ułatwieniem będzie system ścieżek naprowadzających oraz opisy alfabetem Braille'a.

Jednym z elementów inwestycji jest również remont wiaduktu przy ul. Batorego. Na koniec sierpnia możliwy będzie sprawny i bezpieczny przejazd pociągów po wszystkich torach, ułożonych na obiekcie. Te prace PKP PLK koordynuje z władzami Rzeszowa, bo to miasto będzie odpowiadać za przebudowę drogi. Wiadukt będzie poszerzony, dzięki czemu ruch będzie się odbywał w obu kierunkach jednocześnie; powstanie też chodnik i ścieżki rowerowe. Ta inwestycja poprawi komunikację w Rzeszowie.

Przebudowa stacji Rzeszów Główny to część większej inwestycji. Do tej pory w jej ramach oddany został do użytku nowy przystanek Rzeszów Zachodni.

Zakończenie prac o wartości 205 mln zł planowane jest na kwiecień 2021 r.

Wykonawcą prac jest konsorcjum czterech firm: Track Tec Construction, Inżynieria Rzeszów, Intop Warszawa i Infrakol.