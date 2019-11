S1 w Sosnowcu czeka już tylko na zatwierdzenie przebudowy

GDDKiA czeka na zatwierdzenie tzw. programu inwestycji przez resort infrastruktury, aby zamówić dokończenie dokumentacji, która umożliwi m.in. dokończenie projektowania węzła ekspresowej trasy S1 z terenami inwestycyjnymi w Sosnowcu.

Sosnowiec jest gotowy

Pytany o tę sprawę szef katowickiego oddziału GDDKiA przypomniał, że porozumienie z prezydentem Sosnowca ws. tej inwestycji zostało zawarte przed dwoma laty. - Od tego czasu niestety, biorąc pod uwagę perturbacje z biurem projektów, które zeszło z naszej umowy, nie uzyskaliśmy zgody na ponowne finansowanie, co wiązałoby się z ogłoszeniem nowego postępowania na wybór projektanta po naszej stronie. Zatem czekamy na to - zaznaczył Niełacny.Wcześniej GDDKiA sygnalizowała, że praca projektanta, który dokończy dla niej dokumentację związaną z przebudową odcinka S1, określi rozwiązania, do których ze swoim projektem będzie musiało dostosować się miasto. Chodzi m.in. o planowaną zmianę niwelety zasadniczej trasy w rejonie węzła; projekt samorządu Sosnowca dotąd zakładał dotychczasowe jej parametry.Miasto już wcześniej sygnalizowało, że zakończyło prace projektowe, wydając na nie ponad 1,3 mln zł. Jednocześnie akcentowało, że jedyne miejsce, w którym można wybudować węzeł na S1, aby spełniał funkcje m.in. gospodarcze, jest niekorzystne: znajdują się tam rzeka i linia kolejowa, a sama S1 przebiega tam po łuku, co wymaga m.in. odpowiednio długich pasów włączeń do ruchu. Dodatkowo, z racji ukształtowania terenu, na znacznej jego części trzeba będzie prawdopodobnie wykonać rozległe prace ziemne, a także - najpewniej - postawić złożone obiekty inżynieryjne. Konieczny będzie również wykup kolidującej z inwestycją stacji benzynowej - wraz z uwzględnieniem związanych z tym roszczeń.Sosnowiec uważa jednak inwestycję za konieczną. Obecnie na terenach w strefie ekonomicznej lub po kopalni piasku Maczki-Bór działa kilkadziesiąt przedsiębiorstw. Wśród nich są centra logistyczne i firmy produkcyjne.