S10 i Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej - podsumowanie spotkań z samorządami

Budowa drogi ekspresowej S10 oraz Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej były tematem spotkań z samorządami, które GDDKiA zorganizowała zdalnie w ostatnich dniach. Uczestnicy rozmów mogli zapoznać się m.in. z wynikami studium korytarzowego, najkorzystniejszym przebiegiem korytarza planowanej trasy oraz dalszymi krokami związanymi z przygotowaniem inwestycji.

* Powiaty objęte inwestycją: włocławski, Włocławek, lipnowski, płocki, sierpecki, płoński* Szacowany koszt całkowity inwestycji: 4,7 mld zł* Koszt jednostkowy: 47,3 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)* Prognoza ruchu: średnio 34 213 poj./dobę przy 18,8 proc. poj. ciężkichW przypadkunajkorzystniejszy wariant ma długość 165 km i ok. 15 węzłów, a jego szacowany koszt to 10,9 mld zł.* Długość: 165 km* Szacowana liczba węzłów: 15* Początek na autostradzie A2 w węźle Wiskitki, z mostami na Wiśle i Narwi, połączenie z S10 w węźle Nacpolsk, obejście Sochaczewa od wschodu, przejście między Tłuszczem a Wołominem, koniec na autostradzie A2 w węźle Dębe Wielkie.* Powiaty objęte inwestycją: wołomiński, legionowski, pułtuski, miński, płoński, płocki, nowodworski, warszawski zachodni, sochaczewski, żyrardowski* Szacowany koszt całkowity inwestycji: 10,9 mld zł* Koszt jednostkowy: 65,7 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)* Prognoza ruchu: średnio 40 413 poj./dobę przy 9,6 proc. poj. ciężkichW przypadkunajkorzystniejszy wariant ma długość 98 km i ok. 10 węzłów, a jego szacowany koszt wynosi 7,5 mld zł.* Długość: 98 km* Szacowana liczba węzłów: 10* Początek na autostradzie A2 w węźle Dębe Wielkie, z nowym mostem na Wiśle, na fragmencie w sąsiedztwie linii kolejowej nr 12, przejście na północ od Kołbieli, Góry Kalwarii i Grójca, koniec na autostradzie A2 w węźle Wiskitki.* Powiaty objęte inwestycją: grójecki, grodziski, miński, piaseczyński, otwocki, żyrardowski* Szacowany koszt całkowity inwestycji: 7,5 mld zł* Koszt jednostkowy: 76,4 mln zł/km (obejmuje również koszty okołokontraktowe, takie jak np. wykup gruntów pod inwestycję)* Prognoza ruchu: średnio 58 634 poj./dobę przy 9,3 proc. poj. ciężkich.