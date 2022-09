Są przetargi na dwie kolejne obwodnice na Mazurach

GDDKiA ogłosiła przetarg na projekt i budowę obwodnicy Giżycka w ciągu drogi krajowej nr 59 oraz Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65.

Planowana inwestycja obejmie kolejne 1,5 km DK59 od ronda na skrzyżowaniu DK59 z ulicą Świderską w kierunku Wilkas

W przypadku obwodnicy Giżycka GDDKiA na oferty czeka do 28 października 2022 roku.

W Giżycku prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast do czasu realizacji robót już nie.

Złożone oferty będą oceniane według następujących kryteriów: cena - 55 proc., kryteria pozacenowe - 45 proc.

„Istniejąca obwodnica Giżycka (ul. Obwodowa) ma obecnie w większości przekrój jednojezdniowy. Jej rozbudowa będzie kontynuacją zakończonej w 2021 roku inwestycji obejmującej budowę ronda na skrzyżowaniu DK59 z ulicą Świderską wraz z rozbudową istniejącego układu drogowego do przekroju dwujezdniowego na odcinku około 1 km. Planowana inwestycja obejmie kolejne 1,5 km DK59 od wyżej wymienionego ronda w kierunku Wilkas” - podaje Dyrekcja.

Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy Gąsek o długości ok. 3 km

Jeżeli chodzi o obwodnicę Gąsek, GDDKiA na oferty czeka do 2 listopada 2022 roku.

W tym przypadku prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe, natomiast do czasu realizacji robót wykonywanych bezpośrednio po etapie projektowania nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Złożone oferty będą oceniane według dwóch kryteriów cena - 60 proc. oraz kryteria pozacenowe - 40 proc.

„Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy Gąsek o długości ok. 3 km, nośności 11,5 t/oś i szerokości jezdni 8 m. Obwodnica będzie drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju jednojezdniowym (1x2). W ramach zadania powstaną dwa wiadukty oraz przejście dla zwierząt średnich. Wybudowane zostaną dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy do obwodnicy. Przebudowane będą drogi publiczne kolidujące z inwestycją. Powstaną chodniki i elementy ciągów pieszo-rowerowych przy rondach, wybudowane zostaną skrzyżowania” - czytamy w komunikacie GDDKiA.

